Не надел маску- получи в челюсть: За что охранники магазинов нападают на покупателей

Охрана магазина избила покупателя в Шарье.

В списке магазинных драк прибыло. На этот раз инцидент произошел в Костромской области. Двое крепких охранников сетевого супермаркета прямо при всем честном народе избили покупателя. Причем, они не ограничились парой устрашающих тычков, а выполнили свой охранный долг с чрезвычайным усердием. На видео, которое снял один из очевидцев потасовки, два бугая в форме с надписью охрана сильно бьют молодого мужчину кулаками по почкам и жестоко пинают ногами. А тот корчится на полу и кричит от боли. Как пишет «КП»-Санкт-Петербург», поводом «наказать» покупателя стала разбита бутылка со спиртным: тот случайно уронил ее, а оплачивать не захотел.

Как рассказывают очевидцы, все началось со словесной перепалки с продавцами. Слово за слово – и когда тон спорящих начал повышаться, персонал магазина вызвал на подмогу группу быстрого реагирования ЧОП. Они-то и принялись воспитывать несговорчивого мужичка.

Видео, снятое очевидцем, конечно же, попало в сеть, вызвав шумиху среди пользователей. Кое-кто даже «прикрутил» к ЧП и азиатскую национальность охранников, которые «в ЧОПе, как правило, ведут себя будто бога за бороду поймали».

После происшествия, полиция Костромской области начала проверку инцидента. При том, что заявления в органы не поступало. Собственное расследование затеяла и администрация магазина. Тем более, фрагмент видео все-таки не показывает всей картины. Что выяснится после окончания проверок, пока неизвестно. Возможно, посетитель хотел украсть бутылку, да выронил. Но, даже, если это и так, бить его охрана права не имела.

По словам сотрудников одного из костромских ЧОП, охранник лишь в редких случаях – только, когда на него нападают - может применить силу, и то, повалив человека на пол, и обездвижить, скрутив руки, или же ударить "под дых", чтобы сбить накал агрессии. А дальше – все, что ЧОПовцу остается, это дожидаться полиции. Если же покупатель просто кричит и ругается – пусть даже очень обидно, рукоприкладство –это нарушение.

Скорее всего, жестокие охранники отделаются дисциплинарным взысканием. Максимум, магазин, беспокоясь о своем реноме, откажется от их услуг, что не помешает жестоким охранникам устроиться на работу в другое место и снова чесать кулаки о провинившихся или не очень покупателей. И нет гарантии, что в следующий раз кто-нибудь из строгих стражников не применит пистолет. На видео видно, что на поясах у охранников висит по кобуре – судя по жестокости, с которой ЧОПовцы мутузили незадачливого мужичка, чудо, что у них не дошли руки до стрельбы.

- Его не обязаны принудить оплатить разбитую бутылку, читайте закон, а охраннику – кранты, если парень напишет заявление и предоставит это видео. Полиция пусть считает это видео официальным заявлением о преступлении, - прокомментировали произошедшее в соцсетях костромичи.

За последнее время, произошло несколько похожих случаев. Так, в Москве 30 марта охранник напал на покупателя, якобы, из-за неоплаченной покупки, и разбил ему в кровь лицо. И снова посетители, которые, кстати, не подтвердили эту версию, сняли драку на видео.

А 16 июля драка случилась в магазине в Краснодаре. Там прямо у кассы, ЧОповец тяжелым ударом вырубил мужичка, который начал скандалить с кассиром из-за того, что та потребовала, чтобы тот надел маску. А когда в спор ввязался охранник, покупатель стал оскорблять и его. ЧОПовец терпеть не стал и навесил шумному скандалисту-антимасочнику мощный удар в челюсть.

На следующий день похожий инцидент потряс Казань. Там сюжет развивался также, как и в Краснодаре. Покупатель без маски, придя за покупками, как он говорит, для своей бабушки, получил замечание, начал спорить и грубить, и охрана магазина наказала его «по всей строгости». После «шопинга» он поехал в травмпункт с ссадинами на лица, спине, руках и шее.

То ли еще будет. В нервное время живем.