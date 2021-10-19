Анекдоты: Идеальный муж в представлении женщины - он зарабатывает огромные деньги тем, что проводит все свое время с ней

Раздался крик:
- Человек за бортом!
И все схватились за смартфоны.
* * *
- Алло!
- Три часа ночи! Кто вы?!
- Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
- Конечно!
- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс «Прощай, осень!»…
* * *
Наташа сказала, что купила это кружевное белье специально для меня.
А потом обиделась, когда я его надел...
* * *
В Одессе:
- Наш Моня таки поменял пол!
- Уй! Говорят, такие операции стоят бешеных денег!
- Та ну! Шо такое несколько квадратных метров дубового паркета при его-то деньгах…
* * *
- Доктор, помогите мне, у меня проблема. Я часто ошибаюсь в людях.
- Я не доктор...
* * *
- Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже идти домой?
- Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.
* * *
Не знаю, как долго будет идти дождь, но животные уже собираются парами и куда-то идут...
* * *
После долгих переговоров сомалийскому фехтовальщику на соревнованиях все-таки разрешили пользоваться крюком и пистолетом.
* * *
Было видно, что резюме Феде писала бабушка. Потому что в графе «Недостатки» было написано «Плохо кушает».
* * *
- Доктор, сколько мне жить осталось?
- А я откуда знаю?! Что я вам, кукушка, что ли?
* * *
Дед Мороз долго объяснял 12-летнему Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не может сделать так, чтобы химичка сдохла.
* * *
СМС:
«Леха, ты нашел свою мобилу?»
«Нет, вытащили вчера в кабаке!»
«Леха, а как же ты мне сейчас пишешь?»
«А я не Леха».
* * *
Умер начальник. Его заместитель произносит на поминках с рюмкой в руке:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего! Даже не знаю, как выразить общее отношение к покойному...
Голос с одного из столов:
- Может, молча спляшем?..