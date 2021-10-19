Анекдоты: Идеальный муж в представлении женщины - он зарабатывает огромные деньги тем, что проводит все свое время с ней

Раздался крик:

- Человек за бортом!

И все схватились за смартфоны.

* * *

- Алло!

- Три часа ночи! Кто вы?!

- Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

- Конечно!

- А мы каштаны пилим, желуди протыкаем - готовим поделку на конкурс «Прощай, осень!»…

* * *

Наташа сказала, что купила это кружевное белье специально для меня.

А потом обиделась, когда я его надел...

* * *

В Одессе:

- Наш Моня таки поменял пол!

- Уй! Говорят, такие операции стоят бешеных денег!

- Та ну! Шо такое несколько квадратных метров дубового паркета при его-то деньгах…

* * *

- Доктор, помогите мне, у меня проблема. Я часто ошибаюсь в людях.

- Я не доктор...

* * *

- Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже идти домой?

- Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.

* * *

Не знаю, как долго будет идти дождь, но животные уже собираются парами и куда-то идут...

* * *

После долгих переговоров сомалийскому фехтовальщику на соревнованиях все-таки разрешили пользоваться крюком и пистолетом.

* * *

Было видно, что резюме Феде писала бабушка. Потому что в графе «Недостатки» было написано «Плохо кушает».

* * *

- Доктор, сколько мне жить осталось?

- А я откуда знаю?! Что я вам, кукушка, что ли?

* * *

Дед Мороз долго объяснял 12-летнему Мише, что хоть тот и вел себя хорошо в этом году, но он не может сделать так, чтобы химичка сдохла.

* * *

СМС:

«Леха, ты нашел свою мобилу?»

«Нет, вытащили вчера в кабаке!»

«Леха, а как же ты мне сейчас пишешь?»

«А я не Леха».

* * *

Умер начальник. Его заместитель произносит на поминках с рюмкой в руке:

- Об усопших либо хорошо, либо ничего! Даже не знаю, как выразить общее отношение к покойному...

Голос с одного из столов:

- Может, молча спляшем?..