Мишустин заявил, что безработица в России снижается, а экономика растет

Мишустин призвал инвесторов активнее вкладываться в совместные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Шок от пандемии коронавируса преодолен, глобальная экономика вернулась к росту. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в понедельник на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

- Россия находится в тренде мировых позитивных изменений, рост у нас также восстановился, - отметил премьер.

По словам Мишустина, за восемь месяцев этого года объем ВВП вырос на 4,7%.

- Экономика России не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля. Безработица, напротив, быстро снижается,- отметил Мишустин.

Прямые зарубежные инвестиции в Россию за I полугодие составили около 11 млрд. долларов, привел статистику Мишустин. Он также обратил внимание на рост внешней торговли: в январе - августе товарооборот вырос почти на 40%, причем в большей степени за счет расширения экспорта.

Мишустин призвал инвесторов активнее вкладываться в совместные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке.

- Многие из ваших компаний работают на Дальнем Востоке. Последние годы мы уделяем этому региону, а также Арктике особое внимание. У них серьезный потенциал, и сотрудничество в этой сфере принесет немалые дивиденды участникам новых совместных проектов, - сказал Мишустин участникам консультационного совета.

Мишустин также отметил, что сотрудничество с Россией открывает инвесторам доступ к рынку ЕАЭС.

- Развивая бизнес в России, вы получаете доступ к большому общему рынку Евразийского экономического союза, - сказал Мишустин.

Он пояснил, что речь идет о более чем 180 миллионах потребителей, а с учетом потенциала государств-наблюдателей эта цифра увеличивается до более 200 миллионов.

- Обеспечивая свободу движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы, продвигая перспективные цифровые инициативы, мы создаем новые возможности для совместных проектов в разных областях, в том числе и трансграничных, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что в 11 регионах в пилотном режиме запустят механизм региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

- Мы хотим привлечь инвестиции в средние и небольшие проекты, которые будут эффективны в масштабах одного или нескольких субъектов. Для этого готовится запуск региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, - сказал Мишустин, а потом передал участникам консультационного совета привет от Владимира Путина.

- Хорошей дороги домой! Мы вам здесь искренне рады, - заметил премьер.