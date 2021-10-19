Вопрос дня: Как убедить людей, что надо прививаться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Больше показывать реальную обстановку. Если власть даст реальную картину, многие задумаются о вакцинации. Я к этому отношусь серьезно. Мама тяжело болела месяц, по- том долго восстанавливалась и в августе вакцинировалась. Сам я переболел и в июле вакцинировался.

Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Я и переболел, и вакцинировался «Спутником Лайт», и контактировал с людьми, ковидом болевшими. Соблюдал все меры безопасности, следил за научными изысканиями и сделал вывод, что нельзя утверждать: прививки - это спа- сение или прививки - это вред. Человек более расслаблен после прививки, меньше предохраняется - но хорошо ли это?

Евгений НИКИФОРОВ, директор православного радио «Радонеж»:

- Надо компетентно разъяснять. Ведь люди не уверены в безопасности вакцинации. Нужны и убеждения профес- сионалов, и пропаганда. А пока больше доверяют клику- шам, чем экспертам. Я переболел и жду мнения личного доктора.

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической гильдии:

- Для меня этот процесс обязателен. Я проводил много разъяснительной работы, в том числе в соцсетях, записывал обращения летом. Был раз пять за границей - меня поразило, что ответственность в развивающихся странах больше, чем в Европе. У нас должен быть нацпроект по вакцинации.

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Диалог необходим между обществом и властью. И нужен свободный оборот всех вакцин, в том числе западноевро- пейских и американских, на территории РФ - это здорово повысит доверие к вакцинации.

Владислав КУЧМА, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков:

- Надо рассказывать с утра до вечера об опасности вируса и о методах противодействия. Надо найти формы подачи, когда говорят не только академики, но и медийные люди. Да пусть хоть Манижа в трусах про вакцину споет - надо найти способ достучаться до каждого.