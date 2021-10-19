Вопрос дня: Как убедить людей, что надо прививаться?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:
- Больше показывать реальную обстановку. Если власть даст реальную картину, многие задумаются о вакцинации. Я к этому отношусь серьезно. Мама тяжело болела месяц, по- том долго восстанавливалась и в августе вакцинировалась. Сам я переболел и в июле вакцинировался.
Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:
- Я и переболел, и вакцинировался «Спутником Лайт», и контактировал с людьми, ковидом болевшими. Соблюдал все меры безопасности, следил за научными изысканиями и сделал вывод, что нельзя утверждать: прививки - это спа- сение или прививки - это вред. Человек более расслаблен после прививки, меньше предохраняется - но хорошо ли это?
Евгений НИКИФОРОВ, директор православного радио «Радонеж»:
- Надо компетентно разъяснять. Ведь люди не уверены в безопасности вакцинации. Нужны и убеждения профес- сионалов, и пропаганда. А пока больше доверяют клику- шам, чем экспертам. Я переболел и жду мнения личного доктора.
Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической гильдии:
- Для меня этот процесс обязателен. Я проводил много разъяснительной работы, в том числе в соцсетях, записывал обращения летом. Был раз пять за границей - меня поразило, что ответственность в развивающихся странах больше, чем в Европе. У нас должен быть нацпроект по вакцинации.
Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, глава «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:
- Диалог необходим между обществом и властью. И нужен свободный оборот всех вакцин, в том числе западноевро- пейских и американских, на территории РФ - это здорово повысит доверие к вакцинации.
Владислав КУЧМА, директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков:
- Надо рассказывать с утра до вечера об опасности вируса и о методах противодействия. Надо найти формы подачи, когда говорят не только академики, но и медийные люди. Да пусть хоть Манижа в трусах про вакцину споет - надо найти способ достучаться до каждого.