«Я перестала видеть, мир плыл передо мной»: Звезда группы «Демо» Саша Зверева вспомнила, как жестоко ее избивал продюсер

Солистка ДЕМО Александра Зверева

В конце 90-х и начале нулевых песню «Солнышко в руках» слышали абсолютно все. Ее исполняла группа Demo, конкретно — Александра Зверева. Сверкнув с несколькими запоминающимися хитами, певица начала пытаться строить личную жизнь: сначала с продюсером группы Вадимом Поляковым, потом с банкиром Ильей Гусевым, потом с диджеем Дмитрием Алмазовым, затем с эндокринологом Ильей Магерей и в итоге нашла счастье с американским бизнесменом Дэном Уолбраном. Теперь Зверева живет в США и растит четверых детей, что остались от трех браков. В интервью ютуб-блогу FametimeTV артистка объяснила, почему и как ушла из группы, чем занимается и зачем продала свадьбу в Америке.

ПРО ИЗБИЕНИЯ

«Родители ни о чем не знали. Я всегда оберегала их от потрясений. Они даже не знали, когда меня избивал продюсер (Вадим Поляков — продюсер Demo, с которым певица в 19 лет состояла в отношениях и сделала аборт — Авт.). Бил по голове. Один раз дошло до того, что [от его ударов] у меня образовался то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозг, что перекрыло питание мозжечку. И в какой-то момент я перестала видеть. Мир плыл передо мной. Я стою и от того, что у меня плывет картинка, просто рвет. Мы не понимали, почему идет рвота, и я не могу сконцентрироваться. Продюсер привозит меня маме и говорит: «Ваша дочка заболела. Лечите!»

Александра Зверева с дочкой Василисой

ПРО УХОД ИЗ «ДЕМО»

«Все было очень быстро. Я уже была со своим вторым мужем Димой (диджей Дмитрий Алмазов, которому певица родила сына Льва — Авт.). И в какой-то момент он сказал: «Меня задолбало видеть, как моя женщина тратит нервы не на меня!». Потому что продюсер доводил меня, я швыряла телефон, психовала. Прошло много лет с тех пор, как мы не встречались, но он продолжал делать мне нервы. И в один день мы ему позвонили [и сказали, что я ухожу]. Он очень обиделся. Еще больше разозлился и сказал, что не даст мне петь песни группы. Я сказала: «И не надо». И ушла»

Александра Зверева с сыном Макаром

ПРО ТРЕТЬЕГО МУЖА

«Я продала право побывать на эксклюзивном празднике жизни (свадьбе с Дэном Уолбраном, американским предпринимателем — Авт.) в очень красивом месте — городке под Лос-Анджелесом — в соцсети. Это было нетипично для России: вигвам, кисточки, ловцы снов, свечи, горы, солнце, силуэты жениха и невесты. Люди наблюдали за этим событием как за шоу. Как женщину с тремя детьми взял в жены американец, а ведь они не очень любят брать ответственность на себя. Для них это было как финал красивого кино. Почему нет? Мы [в соцсетях] поставили разные кнопки и предлагали людям за пожертвования от 500 рублей наблюдать за этим. Мне эта идея показалась классной и интересной. Свадьба полностью окупилась входными билетами»

Александра Зверева с третьим мужем Дэном Уолбраном

ПРО ЗАРАБОТКИ

«У меня есть собственный бренд косметики. Затем я выступаю как коуч, мотивационный спикер, даю семинары и пою на них. Рассказываю людям свою историю. Откликается? Супер. Не откликается? Окей. Еще реклама в инстаграме — это хорошие деньги (2 миллиона подписчиков). Все мои клиенты — российские. Как и подписчики. Я сама россиянка и работаю для российских женщин. Кстати, и одежду мы шьем. Это небольшой доход. Ну, это так, на конфетки».