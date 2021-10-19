«Богиня в прозрачном платье»: Лобода в день своего 39-летия станцевала на пляже в нескромном наряде

Светлана Лобода 18 октября отметила 39-летие. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода 18 октября отметила 39-летие. По случаю дня рождения певица закатила веселую вечеринку на пляже в окружении друзей и родственников. Судя по всему, отмечать новый год своей жизни звезда отправилась в любимые ею Арабские Эмираты. Прямо на берегу моря накрыли столы, для именинницы играл ди-джей, а закончился вечер ярким фейерверком.

Виновница торжества выбрала очень смелый наряд - черный лиф-бандо, стянувший ее пышную грудь, и облегающие шортики, поверх которых она накинула платье-сетку со стразами. В Инстаграме Светлана поделилась видео, в котором она прогуливается по пляжу с бокалом шампанского в руках. Предзакатное солнце красиво позолотило ее кожу, певица выглядит очень расслабленной и счастливой. Светлана танцует и кружится под музыку, демонстрируя свою идеальную фигуру.

Певица закатила веселую вечеринку на пляже в окружении друзей и родственников. Фото: Инстаграм.

В комментариях поклонники поздравляют артистку с днем рождения и восхищаются ее красотой. «Богиня в прозрачном платье», «Идеальная», «Невероятно красивая, - пишут фолловеры.

Одним из самых приятных сюрпризов для именинницы стал фейерверк. Когда стемнело, на пляже зажглись яркие огни: в огненном круге светилась надпись «Я люблю тебя». Наверняка этот подарок Светлане преподнес ее любимый мужчина. Лобода скрывает свою личную жизнь и никогда не называет имени своего избранника. Однако украинские СМИ вычислили, что гражданским мужем Лободы является миллиардер Артур Гранц. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Кроме того, он приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. В 2020 году Гранц стал основным владельцем издания «Forbes Украина». Он также является собственником компании «Мимиер Трейд Юкрейн», производящей подсолнечное масло.

В Инстаграме Светлана поделилась видео, в котором она прогуливается по пляжу с бокалом шампанского в руках. Фото: кадр видео.

В одном из интервью Лобода призналась, что мечтает родить возлюбленному как минимум двоих детей. Певица хотела бы, чтобы это были мальчики. Кроме того, Светлана рассказала, что еще несколько лет назад перебралась жить в Европу. Два года назад она купила дом на берегу моря. Артистка всегда мечта жить на побережье и теперь, наконец, ее мечта сбылась. Она перевезла в новый дом свою семью – маму и дочек. О какой именно стране идет речь, артистка не говорит, но поклонники предполагают, что это Греция или Кипр. Лободе приходится часто улетать на гастроли, но она всегда с удовольствием возвращается домой. Светлана поселилась в районе с русскоязычной диаспорой, так что о ее статусе звезды знают только ближайшие соседи.

Вечеринка продолжалась до заката. Фото: кадр видео.

- Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Каждое утро, просыпаясь, мы с детками говорим "спасибо", потому что мы дышим морским воздухом, вокруг нас – пальмы и приятные люди, которые не все узнают артиста. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. А больше никто не в курсе, что рядом с ними живёт Светлана Лобода. Тем более, когда ходишь в маске, тебя вообще сложно узнать, – рассказала Лобода в интервью телеканалу «Украина».