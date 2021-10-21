Huawei MateBook 14s – первый ноутбук с функцией фейсконтроля

Ноутбук Huawei MateBook 14s получил серию важных обновлений, которые делают его комфортным, мощным и функциональным. Изменения коснулись всей архитектуры устройства, поэтому давайте разбираться, какие фишки и приятные сюрпризы приготовили инженеры для пользователей.

Гаджет узнает вас в лицо

Дисплей традиционно для гаджетов Huawei оформлен сверхузкими рамками, это дает возможность оснастить ноутбук широким экраном (он занимает 90% поверхности передней панели), но в то же время сохранить компактные размеры самого устройства. На этот раз создатели гаджета усложнили себе задачу и ухитрились разместить в верхней рамке фронтальную мини-камеру размером 2,25 мм. Несмотря на миниатюрные размеры камера способна работать в режиме фейсконтроля, и вы сможете настроить разблокировку устройства по лицу. Удобство этой функции пользователи оценили в смартфонах, теперь впервые она появилась в Huawei MateBook. Кроме того, камера распознает уровень освещения и автоматически настраивает яркость экрана.

Другая приятная для пользователей опция – это сенсорный экран: теперь значительно проще без помощи мыши или тачпада вручную увеличить изображение, перетащить файл, или поставить видео на паузу.

Экран имеет разрешение 2,5К, поддерживает 1,07 миллиарда цветов и 100-процентный охват цветового пространства sRGB – значит изображение передается красочным и реалистичным. Частота обновления экрана 90 Гц (картинка обновляется 90 раз в секунду) делает просмотр видео плавным.

Невероятно чистый звук

Huawei MateBook 14s первопроходец не только по части фейсконтроля. Это первая модель серии, где применяется звуковая технология Huawei Sound.

У компании есть успешная история создания классных аудиоустройств: пользователи по достоинству оценили фирменные наушники и колонку. Эти гаджеты отлично передают магию звука во всем его богатстве и объеме.

Теперь инженеры решили использовать подобную технологию при создании ноутбука.

MateBook 14s оснащен четырехканальной аудиосистемой с четырьмя динамиками верхних и нижних частот для впечатляющих басов и тончайших переливов и обертонов. Вы сможете насладиться чистейшим звуком во время просмотра фильмов, клипов и прослушивания музыки.

По углам корпуса расположены четыре микрофона, они способны услышать голос пользователя с расстояния до 5 метров. Умная система шумоподавления и первый в мире индивидуальный фильтр голоса помогут отсеять посторонние звуки во время онлайн-переговоров, и ваши собеседники всегда услышат суть сказанного.

Мощный процессор Intel Core 11-го поколения

Ритм жизни цифровой эпохи вынуждает нас делать несколько дел одновременно. Процессор Intel Core 11-го поколения специально создан для работы в режиме многозадачности. В тонкий и элегантный корпус заключен «джин» (то есть процессор), который обеспечивает моментальное исполнение желаний пользователя (или его команд).

Для использования ресурсоемких приложений и видеоигр Huawei MateBook 14s получил функцию повышенной производительности: в режиме форсажа мощность процессора можно разогнать до 45 Вт. Это обеспечивает быстрый отклик при одновременном решении широкого спектра задач.

Чтобы пользователю было комфортно работать в режиме повышенных оборотов, инженеры модернизировали систему охлаждения Huawei Shark. Воздухозабор увеличен на 25 процентов, два вентилятора получили дополнительное количество тонких S-образных лопастей, конструкция из медных трубок эффективно отводит тепло - все это не дает ноутбуку нагреваться даже при максимальном энергопотреблении.

Потрясающая автономность

Ноутбук Huawei MateBook 14s способен длительное время работать без подзарядки благодаря аккумулятору высокой емкости 60 Вт*ч.

Кроме того, гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки с устройством мощностью 90 Вт. Достаточно подзарядить ноутбук в течение 15 минут, чтобы ему хватило энергии на три часа работы. Блок питания можно также использовать для зарядки смартфонов и планшетов Huawei. Такая универсальность особенно удобна в поездках, когда достаточно взять собой одно зарядное устройство для всех девайсов.

Стильный дизайн

Утонченный (всего 16,7 мм в толщину) ноутбук весит 1 килограмм 430 грамм. Корпус гаджета выполнен из алюминиевого сплава и будет представлен в России в двух цветах: космический серый и зеленый шалфей. Свежий зеленый оттенок создан специально для этой модели и является отсылом к китайской мифологии, где он носит название “драконья ель”. Это вечнозеленое дерево в Китае олицетворяет жизненную энергию, постоянство и связь тысячелетий. Популярный у дизайнеров цвет в оформлении гаджетов используется редко. Поэтому у владельцев Huawei MateBook 14s будет возможность выделиться на общем фоне.

Стоит отметить мягкий ход кнопок клавиатуры, который обеспечивает бесшумный набор текста, и трехуровневая подсветка клавиатуры (100%, 50%, «Отключена»), которая автоматически активируется при выключении света. Такие детали создают приятное ощущение, что создатели ноутбука продумали все до мелочей.

ЦЕНА ВОПРОСА

Предзаказ Huawei MateBook 14s в России стартует 26 октября.

Стоимость устройства от 119 990 рублей.