Отравляет даже печень: Стало известно о новых серьезных последствиях коронавируса

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Ученые все больше понимают: коронавирус бьет не только по легким. Страдает буквально весь организм: долгосрочные последствия ощущают на себе сердце, мозг... Проблемы ковид приносит и печени. Причем наносит удар по этому важнейшему органу не только сама болезнь, но и лекарства, которые применяются для ее лечения. Доказано: большинство препаратов, рекомендованных при COVID-19 – интерфероны, антибиотики, противомалярийные препараты, другие лекарственные средства, оказывают токсическое воздействие на печень. А любой сбой в ее работе отрицательно сказывается на всем теле. Ведь именно печень отвечает за вывод отравляющих токсинов из организма. Как помочь печени во время лечения и реабилитации после ковида и сохранить здоровье - читайте в материале kp.ru