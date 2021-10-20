Профилактика перед зеркалом: как обнаружить рак молочной железы

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Среди остальных видов онкологических заболеваний рак молочной железы занимает первое место по распространенности – его обнаруживают у каждой двадцатой женщины. К счастью, судьбы Анджелины Джоли можно избежать, если знать, как правильно диагностировать рак молочной железы и какие факторы могут влиять на его развитие.

Регулярный осмотр

Рак молочной железы не развивается за несколько дней – это длительный процесс, который может занимать годы. В основном он возникает спонтанно у женщин старше 40 лет без каких-либо предпосылок.

Самое простое действие для его обнаружения можно сделать дома без всяких подручных инструментов – это пальпация, или прощупывание.

Несмотря на свою примитивность, этот метод позволяет обнаруживать рак груди примерно в 20% случаев, причем иногда женщина замечает новообразование самостоятельно. Проводить пальпацию достаточно один раз в месяц, перед зеркалом.

Любой из этих признаков – повод обратиться к врачу:

1) Участок кожи уплотнен или втянут;

2) Лимфатические узлы в подмышках и вокруг ключиц увеличены;

3) Выделения из соска при сдавливании.

Таким способом можно обнаружить новообразование размером не менее сантиметра. Тем не менее, пальпация не заменяет полноценного осмотра у врача, маммографию, УЗИ и лабораторных исследований.

На последнем остановимся подробнее – риск развития рака молочной железы можно оценить еще до появления опухоли, если проверить наличие мутаций в генах BRCA1 и BRCA2. Это достаточно сделать всего один раз.

BRCA1 и BRCA2

Эти гены отвечают за восстановление поврежденных участков ДНК и контролируют ключевые процессы деления клеток во всех тканях организма. Из-за мутаций в них клетки могут начать делиться бесконтрольно. У женщин это чаще всего происходит в молочных железах и яичниках – при обнаружении мутаций в BRCA1 и BRCA2 риск развития онкологии в этих органах может достигать 50%.

Конечно, в первую очередь исследование мутаций в этих генах стоит пройти тем, у кого в семье были онкологические заболевания груди или яичников. Тем не менее, тем, у кого таких случаев не было, расслабляться не стоит – женщина может стать первым носителем мутации в семье и передавать ее следующим поколениям. По статистике, такое происходит в 30% случаев.

Помимо этого, стоит помнить, что женские половые гормоны сами по себе стимулируют клеточный рост, а значит — провоцируют мутации. Таким образом, все, что так или иначе влияет на гормональный фон, может быть фактором риска развития рака:

1) Избыточный вес;

2) Низкая физическая активность;

3) Злоупотребление алкоголем;

4) Сахарный диабет;

5) Раннее начало месячных и позднее наступление менопаузы;

6) Заместительная гормональная терапия в климактерическом периоде;

7) Аборты;

8) Отсутствие родов.

ПЦР и NGS

До недавнего времени единственным способом диагностики мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 было ПЦР-исследование. Оно справляется со своей задачей, но частично, так как могло обнаружить мутации только в некоторых участках гена. Всего ПЦР-исследование способно заметить максимум 8 наиболее распространенных мутаций.

Диагностика другого уровня – метод NGS, или Next Generation Sequencing. Он позволяет «прочитать» гены целиком, что дает возможность выявить более 6000 мутации против 8 у ПЦР-исследования.

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