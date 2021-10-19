Мурашко назвал регионы с самой плохой ситуацией по коронавирусу

Как сообщил Мурашко, среди госпитализированных выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в семи регионах страны. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник.

- Хочу отметить, что эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Я хотел бы отметить, где напряженная ситуация: Удмуртская республика, Пермский край, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области, - сказал Мурашко.

Участвующая в совещании вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом предлагает ввести с 30 октября по 7 ноября на всей территории России нерабочие дни. Для регионов с особенно сложной эпидситуацией ввести нерабочие дни предлагается уже с 23 октября. При этом регионы Голикова не назвала.

Как сообщил Мурашко, среди госпитализированных выросло число пациентов в тяжелом состоянии. Основная масса заболевших - люди, которые не сделали прививку.

- В ответ на быстрый прирост числа пациентов мы развернули сегодня уже 274 тысяч коек. Отмечу, что 232 тысяч - это перепрофилированные из общей лечебной сети, - сообщил Мурашко.

По числу заболевших коронавирусом Россия сейчас достигла прошлогоднего пика. Под наблюдением находятся 1 млн 217 тысяч пациентов.

- При этом по приросту заболеваемости мы опережаем прошлогодний период, - отметил Мурашко.

По словам главы Минздрава, выросло число тяжелых пациентов среди беременных (их стало вдвое больше по сравнению с прошлым годом). Единственным выходом обезопасить себя и будущего ребенка Мурашко назвал вакцинацию.

Мурашко также рассказал о поддельных сертификатах о вакцинации.

- Более тысячи поддельных сертификатов было выявлено в Подмосковье. Но сейчас ситуация с поддельными сертификатами стабилизировалась, - отметил глава Минздрава.

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