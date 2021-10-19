«Норникель» вложил 7,5 млрд рублей в реконструкцию ГЭС на Таймыре

Фото: Евгений ТУМАШОВ

В поселке Снежногорск состоялся торжественный запуск седьмого замененного гидроагрегата, прямая трансляция мероприятия была доступна на официальном канале компании «Норникель» в YouTube.

Строительство Усть-Хантайской ГЭС началось в 1963 году, а первый гидроагрегат был введен в эксплуатацию в 1970 году. Станция предназначена для энергоснабжения всех промышленных предприятий «Норникеля» и жилищно-коммунального хозяйства Норильского промышленного района, Дудинки, Игарки и других населенных пунктов Таймыра. Программа масштабной модернизации стартовала в 2014 году.

«Завершая сегодня реконструкцию Усть-Хантайской ГЭС, компания «Норникель» не прекращает инвестиции в объекты энергетики», – рассказал вице-президент компании по энергетике Евгений Федоров. – «Особенно приятно, что сегодня, завершая реконструкцию Усть-Хантайской ГЭС, компания приступает к модернизации другой гидроэлектростанции, Курейской, крупнейшей гидроэлектростанции в таймырской энергосистеме».

Со знаменательным событием всех причастных поздравили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов.

«Я хотел бы поблагодарить всех участников проекта – проектировщиков, людей, которые принимали правильные решения, тех строителей, эксплуатационников, которые участвовали в модернизации, и пожелать им успехов в реализации следующего проекта – Курейской ГЭС», – отметил в приветственном слове глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Модернизация УХГЭС была разделена на несколько этапов. Семь поворотно-лопастных турбин – механизмов, приводящих в движение поток воды – были заменены на радиально-осевые турбины. Поворот лопастей приводился в движение масляными гидравлическими насосами, что могло привести к вреду для окружающей среды в случае нештатных ситуаций. При переходе на радиально-осевую турбину необходимость в подаче масла и риск его попадания в гидросферу исчезли.

По уровню производительности новые агрегаты мощнее прежних – 73 МВт вместо старых 63 МВт. КПД нового оборудования приближается к 95%. Проектная мощь Усть-Хантайской ГЭС составит 511 МВт – на 70 МВт больше прежнего.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Сергей Липин, генеральный директор АО «НТЭК», отметил: «Был решен ряд сложнейших задач, и инженерных, и технических, логистических. Были осуществлены все современные экологические требования. Тем не менее при сложном графике проект был реализован в строго установленные директивные сроки. Стоимость проекта составила более 7,5 миллиардов рублей. Реализация проекта –это важный шаг повышения надежности нашей энергосистемы, что крайне важно в условиях нашей изолированной работы, работы Крайнего Севера».

Помимо замены турбины были реконструированы машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления ГЭС.

Обновление энергетических активов уже позволило «Норникелю» произвести первую партию углеродно-нейтрального никеля объемом 5000 тонн. Запуск седьмого замененного гидроагрегата на ГЭС позволит увеличить этот показатель уже в текущем году.

Фото: Евгений ТУМАШОВ

Общий объем вложений «Норникеля» в развитие энергетического потенциала компании, по словам Евгения Федорова, в 2021 году составил около 30 млрд рублей. В планах компании также ввод новых генерирующих мощностей и оборудования на Норильский ТЭЦ. Основным результатом реализации проектов реновации генерирующих мощностей будет являться ввод в промышленную эксплуатацию современного и экологически эффективного оборудования. Программа реновации также предполагает замену сетевой инфраструктуры Норильского промышленного района. Ежегодно будет перекладываться до 10 км сетей теплоснабжения, 25-28 км сетей водоснабжения и до 160 км высоковольтных линий электропередачи.