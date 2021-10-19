Команда ВКонтакте и эксперты рынка научат студентов МГУ создавать медиа

ВКонтакте вместе с «Коммерсантъ FM» и Independent Media подготовит студентов крупнейшего журфака в стране к новому этапу изменений в отрасли

ВКонтакте открывает второй сезон творческой мастерской на факультете журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова: он посвящен трансформации медиа. Команда соцсети и приглашённые эксперты помогут студентам создать своё медиа: проработать форматы контента, вопросы редакционной этики, командообразования и монетизации. Слушатели курса узнают, как бороться за внимание аудитории и управлять репутацией, освоят юридические аспекты работы с контентом и научатся ориентироваться в трендах.

В центре мастерской — практические проекты: участники создадут свои прототипы цифровых медиа. Курировать проекты будет Команда ВКонтакте и представители СМИ.

Все постоянные слушатели курса получат сертификаты об участии, а авторы самых перспективных работ — гранты на продвижения ВКонтакте и фирменный мерч.

Участниками мастерской станут больше 100 студентов факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова всех курсов и форм обучения. Занятия начинаются 19 октября и будут проходить раз в неделю. Защита проектов пройдёт 21 декабря.

Спикерами курса стали специалисты и менеджеры в разных областях. Среди них — Александр Круглов, заместитель вице-президента по социальным сетям VK, Алексей Воробьёв, главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM», Кира Булах, консультант Лаборатории карьеры Алёны Владимирской, Марина Филатова, digital-директор Independent Media (в медиахолдинг входят Esquire, Cosmopolitan, Men’s Health). Эксперты поделятся, в чём сила новых медиа и за какими из них будущее, а также расскажут, как сегодня перерождаются традиционные СМИ. Лекции пройдут в гибридном формате — онлайн и офлайн. Но из-за действующей эпидемиологической ситуации возможен полный переход в онлайн-формат.

Андрей Мурашев, менеджер образовательных проектов ВКонтакте:

«Интернет и социальные сети — такая же революция в мире медиа, какой в своё время стало изобретение печатного станка. Но если ещё 10 лет назад тренды оставались актуальными недели и месяцы, сегодня они сменяются каждый день: их нелегко удержать в поле зрения. Быть частью индустрии в стране становится всё сложнее, и мы хотим вдохновить тех, кто решил попробовать себя в журналистике в эти непростые для неё времена. В процессе работы в мастерской студенты познакомятся со специалистами из интересной для них сферы, узнают больше о разных форматах СМИ, продвижении и монетизации. А главное — попробуют создать собственные проекты и защитить их перед экспертами рынка».

Ранее ВКонтакте запустила грантовую программу Fresh Code для разработчиков мини-приложений и тех, кто хочет научиться их создавать. Лучшие участники выиграют денежные гранты, получат шанс представить свои проекты инвесторам и смогут первыми присоединиться к акселератору стартапов ВКонтакте, который скоро начнёт свою работу.