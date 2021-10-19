Хэллоуин — удачное время для шопинга

Интернет-магазины часто приурочивают свои акции к праздникам. К Новому году, Рождеству, 8 Марта, Дню Победы и другим торжественным датам они обязательно устраивают распродажи и раздачи подарков. К мероприятиям, широко отмечаемым общественностью, относят и американский День Всех Святых. Сегодня он не менее популярен, чем многие традиционные местные праздники. Предлагаем вашему вниманию скидки на Хэллоуин от популярных онлайн-ритейлеров.

Интересные акции на Хэллоуин

Большинство магазинов предлагают скидки на отдельные категории товаров, но есть и заведения, устанавливающие дисконтные цены на весь ассортимент. Акция обычно имеет формат распродажи или промокода (так называют секретный пароль из купона, бесплатно распространяемого продавцом). Участники нашего топ-списка:

Яндекс.Маркет,

Алиэкспресс,

Video-shoper,

Фоксфорд.

Промокоды от Яндекс.Маркета

Сервис Яндекс.Маркет — место, где предлагают более 100 млн товаров из 20 тыс. интернет-магазинов. Здесь есть все, что может понадобиться человеку: от электроники до книг и лекарств. В честь Хэллоуина компания проводит две акции, участники которых получают право на скидку при покупке товаров Tefal и EMSA.

Наш промокод 7day_te***5 дает 15% дисконта для любой позиции на странице. Здесь собраны сковороды и сотейники, посуда, кухонные принадлежности, термокружки и термосы. Для активации предложения нужно выбрать товар, перейти в корзину и вставить код в поле «Промокод на скидку». Среди лидеров продаж — набор посуды Tefal Ingenio Chef Red. В состав комплекта входит сковорода диаметром 24 см и ковш на 18 см с антипригарным покрытием плюс съемная ручка. Готовить можно и на плите, и в духовке.

Промокод DEC***0 распространяется на товары со страницы. Здесь скидка составляет 20%, а выбор предложений даже шире. Любой хозяйке точно не помешает кастрюля-мантоварка Red qeen Agness объемом 4,5 литра. Изделие из нержавеющей стали с антипригарным покрытием можно использовать на любой плите. В дополнение прилагается крышка и две чаши-пароварки.

Символом Хэллоуина является тыква, поэтому блюда и напитки из нее всегда пользуются спросом во время праздника. Из плода можно сделать кексы, оригинальные десерты, свежевыжатый сок или пюре. Настоящим украшением стола станет тыква, внутри которой находятся запеченные мясо и картофель. Приготовить такое блюдо поможет удобная алюминиевая форма Agness (35х26x6,5 см), обеспечивающая равномерную термическую обработку продукта в духовке.

Скидки на Хэллоуин для новых клиентов от Алиэкспресс

AliExpress — одна из ведущих торговых площадок мира. По статистике 2020 года, ежемесячная аудитория активных пользователей из России превышает 29 млн человек. Главное преимущество этой онлайн-платформы — низкие цены, из-за которых покупатели готовы даже смириться с небыстрой доставкой. На сайте продают более 100 млн товаров от китайских, российских и европейских производителей.

Основные хэллоуинские подарки в этом году направлены на новых клиентов. Промокод alifamily4***ew — это скидка 400 рублей на первую покупку при условии, что сумма чека превышает 800 руб. Воспользоваться предложением нужно до 31 октября.

А если новый покупатель потратит от 1000 руб., цена снизится на 500 руб. Для активации этого бонуса понадобится указать промокод AliExpress5***ew. Принять участие в акциях могут россияне и жители ряда стран СНГ. Количество купонов ограничено.

Распродажа от Video-shoper

Video-shoper — сайт, на котором продают смартфоны, компьютеры, телевизоры и прочую технику, а также аксессуары к ней. Здесь всегда помогут с установкой ПО и настройкой оборудования. Магазин ориентирован на москвичей и жителей столичного региона, заказать доставку в другой город сегодня не получится. Нынешняя распродажа на Хэллоуин распространяется на все товары, представленные в ассортименте магазина. Для получения скидки в 300 рублей нужно использовать промокод wlp***0. Остальные условия указаны в описании акции.

Скидки на онлайн-курсы от Фоксфорд

Онлайн-школа Фоксфорд приглашает на занятия детей и взрослых. Здесь есть курсы для дошкольников, учеников 1–11-х классов и учителей, желающих повысить профессиональный уровень. Занятия проводятся в группах и индивидуально. За учебный процесс отвечают опытные преподаватели. Основные направления подготовки:

отдельные школьные предметы;

ОГЭ;

ЕГЭ;

олимпиады;

экзамены в вузы.

Многие курсы предлагают по дисконтным ценам, есть бесплатные пробные уроки. На сайте периодически проводят акции, участники которых получают льготные условия обучения. Например, скидка 20% на все курсы подготовки к ОГЭ или бесплатные занятия для девятиклассников. Полный список предложений здесь.

Где найти промокоды к Хэллоуину

Чтобы вовремя узнавать о новых бонусах, необязательно подписываться на рассылки сайтов или ежедневно посещать десятки порталов. Все акции на Хэллоуин собраны в одном месте — https://7days.ru/promokodi. Для активации купонов не нужно регистрироваться.

День Всех Святых — праздник, в который принято наряжаться в карнавальные костюмы и дарить подарки. Никогда не нужно упускать возможность повеселиться и порадовать своих близких.

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