«Память отшибло!»: как восстанавливаются после коронавируса МакSим, Слава и Надежда Бабкина

Сейчас МакSим отдыхает в санатории Фото: Евгения ГУСЕВА

Звезды после тяжелого течения коронавирусной пневмонии часто едут на курорты, чтобы восстановить здоровье. Есть артисты, которые спешат на работу, но выполняют рекомендации врачей. Состояние у всех разное – рассказываем о разных способах реабилитации звезд после COVID-19.

41-летняя певица Слава болела COVID-19 два раза. Второй раз этим летом бессимптомно. Вот только для организма вирус не прошел незаметно. Слава рассказала kp.ru о том, что после болезни она стала забывать тексты своих песен – память отшибло: «На гастролях теперь у меня стандартно с собой на всякий случай распечатанный текст песен на листочках. В особенности это касается новых или написанных недавно. На съемках выручает суфлер. Мой зритель не обижается, все прекрасно понимают и разделяют это с самоиронией вместе со мной!» Слава летала на курорт восстанавливать здоровье, а потом обратилась за консультацией к неврологу.

Артисты чаще всего жалуются на усталость, головные боли, проблемы с памятью – организм долго остается в стрессе. Но есть и плюс у Славы после болезни – количество антител зашкаливает.

69-летняя писательница Дарья Донцова сама изучила упражнения по восстановлению после ковида и передачу на эту тему сняла. На YouTube можно посмотреть все эти процедуры и упражнения в программе «Я очень хочу жить» (телеканал «Спас») Донцовой от 16 октября. Советы давали врачи Юсуповской клинической больницы.

Доктора объяснили Донцовой: «Отдаленные последствия пока не известны. Но понятно, что ни для одного пациента коронавирус не проходит бесследно. Поэтому необходимо полное обследование и реабилитация. Это заболевание влияет на все органы и системы организма. Особенно на нервную систему». После проведения анализов доктор назначает витамины и другие препараты в случае необходимости. Всем необходимы: лечебная физкультура, массаж. Врач ЛФК обучил Дарью Донцову упражнениям, которые помогут вернуть активность и выносливость, которые были до болезни. Донцова восстановилась и уже много работает, поэтому еще летом вакцинировалась по совету своего врача.

56-летний актер Александр Дьяченко после реанимации и цитокинового шторма до сих пор не может восстановиться. Актер пожаловался на симптомы, которые беспокоят чаще всего: «Во время этой болезни происходит дегенерация нейронных связей в мозгу, поэтому человек часто впадает в депрессию». Александра мучает синдром хронической усталости, пока витамины и занятия физкультурой не помогают. Из-за гормональной терапии Дьяченко поправился более чем на десять килограмм, камера прибавляет еще шесть. Сейчас Александр Дьяченко много работает и надеется восстановить здоровье и похудеть.

38-летняя певица МакSим и 71-летняя Надежда Бабкина болели тяжелее коллег, поэтому за их выздоровлением следила вся страна. Восстанавливались артистки по одной схеме. Сначала индивидуальные занятия с врачами ЛФК – общеукрепляющая и дыхательная гимнастика. Кроме этого, Бабкина посещала физиопроцедуры в частном госпитале Подмосковье. Сейчас МакSим отдыхает в санатории Ялты, где проходит программу реабилитации. В Ялте восстанавливалась и Бабкина – Надежда Георгиевна выбрала санаторий «Mriya Resort», где есть специальная программа для переболевших ковидом. Стоимость от 60 тысяч рублей. В нее входит комплекс анализов и диагностических исследований; консультации терапевта, невролога, физиотерапевта; процедуры – спелеокамера, грязевая баня, массаж, ингаляции минеральной водой, сухая углекислая ванна, душ виши, капельницы и другие процедуры.

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