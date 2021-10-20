Жениться или подождать: 9 ситуаций, когда свидетельство о браке имеет значение

Семейных заемщиков банки любят больше. Подоплека тут чисто финансово-техническая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любовь любовью, но иногда законный брак — это и возможность сэкономить. А иногда — потерять нажитое непосильным трудом. С помощью экспертов мы собрали самые характерные подобные ситуации. Ведь сохранять трезвость и здравый расчет и помнить про российское законодательство — вовсе не помеха настоящим чувствам.

КОГДА СЕМЬЯ — ДЕЛО ВЫГОДНОЕ...

1. Проще получить кредит

Семейных заемщиков банки любят больше. Подоплека тут чисто финансово-техническая.

- Супруг выступает в роли созаемщика, соответственно, у банка меньше рисков невозврата кредита, - поясняет ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Особенно это существенно, если речь идет об ипотеке. Одна из экспертов рассказывала, что сначала пыталась взять кредит на квартиру в новостройке сама. Отказали. Сказали, что зарплата у нее для такой суммы маловата будет. Через некоторое время она обратилась в тот же банк за той же суммой. Доход у нее не изменился, но в качестве созаемщика выступал муж. Одобрили без проблем.

2. Льготные госпрограммы

Господдержку при покупке какого-то дорогостоящего имущества власти у нас оказывают в первую очередь семейным. Причем официально семейным - «мы тут пять лет живем вместе» не прокатит.

Например, можно сэкономить при покупке жилья за счет более низких ставок по ипотеке. «Семейная ипотека» предполагает льготную ставку в 6% на весь срок кредита. Условия, кроме официального брака, - нужно чтобы с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился хотя бы один ребенок (или был усыновлен).

Есть и программа «Молодая семья». По ней от государства можно получить безвозмездную субсидию на покупку жилья (то есть эти деньги вообще возвращать не надо). Дети не обязательны, но брак у молодой семьи должен быть официально зарегистрирован. Прочие условия: обоим супругам до 35 лет, они признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, но не малоимущие, то есть часть денег за квартиру могут заплатить из своего кармана или за счет ипотечного кредита (субсидия дается только на часть стоимости жилья: бездетная пара получит примерно 30%, семьи с детьми — от 35 до 50%, в зависимости от количества детей, могут быть еще дополнительные региональные бонусы).

При покупке авто официально зарегистрированный брак тоже может дать право на скидку - в 10% (на Дальнем Востоке и на электромобиль — 25%) по госпрограмме «Семейный автомобиль». Правда, надо еще иметь и ребенка. Купить можно новый автомобиль, произведенный на территории России, стоимостью до 1,5 млн рублей. Недорогие «отечественные иномарки» типа Renault Logan или Hyundai Solaris тоже годятся.

Можно сэкономить при покупке жилья за счет более низких ставок по ипотеке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

3. Минус 26%

Еще один бонус для семейных — реально получить не один, а два налоговых вычета при покупке квартиры. По общему правилу, вычет в такой ситуации полагается максимум с 2 млн рублей (вернут 13% от этой суммы, то есть 260 тыс. руб.). И еще дополнительно с процентов по ипотеке — в рамках 3 млн руб. (то есть вернут до 390 тыс. руб.) ежегодно, пока не будет выплачен весь кредит.

Хитрость в том, что если квартиру покупают законные супруги, то она становится их совместной собственностью — независимо от того, на кого оформлялась покупка. Соответственно, просить налоговый вычет могут и муж, и жена, причем в полном размере. Вот и получается фактически двойная сумма за ту же квартиру. Главное, чтобы оба супруга зарабатывали, потому что вычет дается с подоходного налога.

Допустим, приобретается квартира за 4 млн рублей. Если бы ее купил одиночка, вычет сделали бы только с 2 млн рублей — 260 тысяч. А семейная пара законным образом получит 520 тысяч рублей со всех 4 млн.

К этому еще можно присовокупить и вычет на каждого с процентов по ипотеке, если супруги выступают созаемщиками, но 6 млн рублей процентов в год на семью — так обычно не бывает, это должен быть ну очень большой кредит да и семья не та, для которой лишние пара сотен тысяч рублей имеют значение.

4. Получать подарки дешевле

Бывает такое, подарил человек любимой квартиру или дорогую иномарку. Если эта любимая — законная жена, она ничего не платит. Любовница же, по российским законам, обязана отстегнуть в казну 13%. Со скромной московской однушки стоимостью эдак в 7 млн набежит 910 тысяч рублей. А если она не скромная...

- При дарении имущества супругу не нужно платить 13% подоходного налога от стоимости этого имущества, а при дарении посторонним людям одаряемый будет вынужден выплатить в казну этот сбор, - напоминает Павел Уткин.

5. Меньше формальностей

В ряде жизненных ситуаций брак избавляет от лишних бюрократических моментов, вроде бы мелких, но грозящих серьезными последствиями, если ими пренебречь. Вот характерные примеры.

- При рождении ребенка у людей, которые состоят в официально зарегистрированном браке, имя отца ребенка автоматически записывается в свидетельство о рождении, - рассказывает адвокат Светлана Жмурко. - Если брак не зарегистрирован, то отец ребенка должен подать заявление о регистрации установления отцовства (заполняется совместно отцом и матерью ребенка, не состоящими в браке).

Или еще пример. Жить в квартире или доме, которые в собственности у близких родственников, включая мужа и жену, можно, никак там не оформляясь. То есть отсутствие регистрации в этом случае не будет считаться нарушением. А вот за «гражданских» мужа или жену из другого региона в качестве квартирантов без временной регистрации можно налететь на штраф — 2- 5 тыс. руб.

6. На «законного» завещание не нужно

«Официальные» жена или муж при смерти супруга по-любому будут его наследниками первой очереди (наряду с детьми и родителями). «Гражданские» же останутся ни с чем, если не было на них завещания. Случаев из юридической практики, когда, например, «гражданская» семья купила дачу, а потом тот, на кого она была оформлена, оказался внезапно смертен, увы, множество. Есть вариант в судебном порядке доказывать свои вложения в «чужое» имущество, но это не так-то просто, да и не все этим в состоянии заниматься после смерти близкого человека.

Кстати, законные супруги сейчас вправе и составить одно завещание на двоих — где вместе распорядиться нажитым.

Дорого обходится в таких ситуациях не сам брак, а скорее развод. И, как правило, речь идет о «неравном браке» - когда вклад сторон в семейное благосостояние, очевидно, не одинаков. Фото: Shutterstock

...НО ИНОГДА БРАК МОЖЕТ ДОРОГО ОБОЙТИСЬ

Дорого обходится в таких ситуациях не сам брак, а скорее развод. И, как правило, речь идет о «неравном браке» - когда вклад сторон в семейное благосостояние, очевидно, не одинаков.

- По умолчанию все приобретенное в браке будет считаться общим, если одна из сторон не докажет обратное. Это одновременно и плюс, и минус, - предостерегает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. - Если вы хотите, чтобы ваши средства и приобретенное имущество оставались только вашими, надо либо не вступать в брак, либо заключить брачный договор. Причем заключить его можно как до брака, так и во время, как для уже существующего имущества, так и для того, которое только будет приобретено.

Не будем переживать за богатых, которые женятся на молоденьких красавицах без гроша, - уж у них есть адвокаты. Но существуют и менее известные ловушки.

1 .Свадьба с приданным

Классическая ситуация — заботливые родители любимой доченьке или сыночку на свадьбу дают деньги на квартиру. Через годик-другой выясняется, что молодые не сошлись характерами и намерены разойтись. А купленную квартиру теперь надо делить пополам — к большому неудовольствию вложившихся в нее родителей.

Не попасть в такую ситуацию можно было бы очень просто. Сначала покупка и оформление квартиры на «ребенка», а уж потом - ЗАГС. Или, как вариант, квартиру именно официально дарить, то есть оформлять на дочку или сына договор дарения. (Подаренное хоть до брака, хоть после его регистрации при разводе останется за тем из супругов, кому предназначалось). Это для семей, которым кажется, что брачный договор «не наш путь».

2. Свое дело

Почти все знают про то, что нажитое в браке имущество при разводе будет считаться совместным и делится поровну (если иное не прописано в брачном договоре). Но не все понимают, что к этому имуществу относится и открытый во время брака бизнес — даже если второй супруг в нем никак не участвует. Доли в ООО и товариществах, независимо от их размера, акции, паи в кооперативах — это тоже все совместное имущество супругов. И тут в семейные разборки падают на голову еще и ни в чем не повинных партнеров по бизнесу.

3. Супруг с долгами

Общим становится не только нажитое в браке имущество, но и долги.

- Все они также будут делиться при разводе, - предостерегает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. - Это касается кредитов, займов, долгов за ЖКХ.