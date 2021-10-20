Анекдоты: Очень дешевый пластический хирург в конце операции всегда говорит: «Ну пока так...»

Существует ли в мире что-то более неопределенное и непонятное, чем «варить до готовности»?
* * *
- Сема, милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?
- Ну что ты, милая. Так, уважал немножко…
* * *
- Висит груша, нельзя скушать. Что это?
- Загадка.
* * *
Сочинцы попросили россиян не приезжать в этот курортный город на личном транспорте.
И вообще, по мнению местных жителей, было бы лучше, если бы россияне совсем не приезжали в Сочи, а просто присылали деньги.
* * *
В войне с коррупцией та перешла на нашу сторону.
* * *
Мы любим играть с женой в такую игру: она обстоятельно рассказывает мне что-то полчаса, потом неожиданно спрашивает мое мнение на этот счет, и я должен хотя бы примерно угадать, о чем идет речь.
* * *
А никого не удивляет, что хот-доги в ИКЕА продают уже собранными?
* * *
У кого из нас при виде открытой дверцы инкассаторской машины не мелькала мысль: «Может быть, сейчас?»
* * *
После новости о том, что пятеро пацанов из России выиграли $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2:
- Сынок, ну что ты все за уроками сидишь, пошел бы в компьютер поиграл!
* * *
Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру.
Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:
- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!
- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.
- Немудрено, с вашими-то тарифами...
* * *
Когда уже службы доставки сделают платную опцию «Заодно вынести мусор»?
* * *
Сначала Бог создал Землю.
Отдохнул.
Потом Бог создал мужчину.
Отдохнул.
Потом Бог создал женщину.
Больше ни Бог, ни мужчина не отдыхали...
* * *
Напрасно Петербург ругают за переменчивую погоду: летом я надеваю ту же куртку, что и в декабре.