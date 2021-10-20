Анекдоты: Очень дешевый пластический хирург в конце операции всегда говорит: «Ну пока так...»

Существует ли в мире что-то более неопределенное и непонятное, чем «варить до готовности»?

* * *

- Сема, милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?

- Ну что ты, милая. Так, уважал немножко…

* * *

- Висит груша, нельзя скушать. Что это?

- Загадка.

* * *

Сочинцы попросили россиян не приезжать в этот курортный город на личном транспорте.

И вообще, по мнению местных жителей, было бы лучше, если бы россияне совсем не приезжали в Сочи, а просто присылали деньги.

* * *

В войне с коррупцией та перешла на нашу сторону.

* * *

Мы любим играть с женой в такую игру: она обстоятельно рассказывает мне что-то полчаса, потом неожиданно спрашивает мое мнение на этот счет, и я должен хотя бы примерно угадать, о чем идет речь.

* * *

А никого не удивляет, что хот-доги в ИКЕА продают уже собранными?

* * *

У кого из нас при виде открытой дверцы инкассаторской машины не мелькала мысль: «Может быть, сейчас?»

* * *

После новости о том, что пятеро пацанов из России выиграли $18,2 млн на чемпионате мира по Dota 2:

- Сынок, ну что ты все за уроками сидишь, пошел бы в компьютер поиграл!

* * *

Французский турист в Израиле хочет совершить поездку на прогулочном катере по Тивериадскому озеру.

Владелец катера называет ему цену, тот быстро переводит в уме и произносит:

- Пятьсот евро! Вы что, обалдели?!

- Но, месье, на этом озере сам Иисус прошел пешком по воде.

- Немудрено, с вашими-то тарифами...

* * *

Когда уже службы доставки сделают платную опцию «Заодно вынести мусор»?

* * *

Сначала Бог создал Землю.

Отдохнул.

Потом Бог создал мужчину.

Отдохнул.

Потом Бог создал женщину.

Больше ни Бог, ни мужчина не отдыхали...

* * *

Напрасно Петербург ругают за переменчивую погоду: летом я надеваю ту же куртку, что и в декабре.