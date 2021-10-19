В Москве вручили Премию Русского географического общества

Сергей Кужугетович пообещал, что в следующий раз количество номинаций премии увеличат, особенно в сфере медиапроектов. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

В Москве прошло вручение одной из престижнейших в мире географических наград - Премии РГО. Ее получили наиболее яркие проекты в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

Владимир Путин, который возглавляет попечительский совет РГО, в своем видеообращении заявил, что эта премия дает возможность прославить имена тех, кто незаметно для широкой публики делает важное дело на благо страны, не преследуя никаких личных целей.

В этом году Премия РГО представлена в восьми номинациях, самой интересной из которых, пожалуй, стала «Лучший научный проект» - «Атлас пещер России», в создании которого «Комсомольская правда» поучаствовала дважды. Один раз - в 2017 году, когда совместная экспедиция «КП» и РГО на дальневосточной реке Мая (алданская) изучила Ципандинскую пещеру. Еще она носит название Абагы-Дже - Жилище черта: аборигены дали ей такое прозвище из-за того, что в холода из нее всегда валил пар, словно дым из преисподней. Фотографии и описания, сделанные в рамках этого путешествия, вошли в «Атлас...».

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но была и другая, еще более важная экспедиция, в которой участвовал более 40 лет назад будущий главный редактор «Комсомолки». Об этом рассказал президент Русского географического общества Сергей Шойгу:

- Благодаря Владимиру Николаевичу Сунгоркину и появился этот проект. Может быть, кто-то не знает, но «Атлас...» - это продолжение той работы, которую начали наши исследователи еще в далекие советские времена. Тогда молодой еще студент Сунгоркин участвовал в экспедиции географического общества по обследованию пещер России. И пару лет назад он мне рассказал об этом - что, мол, начали эту работу, а доделать не сумели, завалили потом к чертовой матери. Ну мы же не могли подвести такого уважаемого известного человека, как главный редактор «Комсомольской правды», и затеяли вот такую экспедицию, создали большой каталог всех пещер нашей страны.

Кстати, редакторы «Атласа...», получая премию, отметили, что эпоха Великих географических открытий не завершилась: она продолжается под землей, где природа скрыла еще очень много интересного.