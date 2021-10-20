Россияне ответили: компьютерные игры отупляют или развивают

Вопрос дня: Компьютерные игры отупляют или развивают? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим ПИНИГИН, основатель Музея советских игровых автоматов:

- В большинстве своем игры развивают. Если не играть по 20 часов в сутки - тогда это игромания. Советские игровые автоматы создавались для развития меткости, мелкой моторики. Например, автомат «Репка» развивал физическую силу, «Баскетбол» - координацию, «Снайпер» - меткость.

Андрей ЯБЛОНСКИХ, глава Международной академии диджитал-коммуникаций, доцент РУДН:

- Если бы компьютерные игры отупляли, мы бы уже имели поколение отупевших. Киберспорт - это командная работа. Люди могут использовать разные стратегии для победы. Многие воспринимали киберспорт как развлечение, но там призовой фонд больше, чем у многих крупнейших спортивных турниров.

Герман КЛИМЕНКО, основатель новостного агрегатора:

- Конечно, развивают, социализируют, позволяют устанавливать контакты, улучшают языковую практику. Умение играть - одна из лучших историй для ребенка. Я помню безумные страсти: мол, из играющих в стрелялки вырастут террористы. Но ничего такого не произошло.

Максим ИЛЬИНОВ, донской казак, поэт и музыкант:

- У казаков это звучит так: когда мы были маленькими, игра учила жизни. Можно было научиться воровать, а можно научиться Родину защищать. Если игра не несет страшных духовных последствий, а развивает тактику и стратегию, когда дети учатся умениям казаков-разбойников в хорошем смысле, это правильно. Но нужен контроль и помощь родителей.

Дмитрий ПУЧКОВ (Гоблин), переводчик, радиоведущий:

- Почему никого никогда не удивляет, когда массовый бред, например, в кино, захватывает миллионы? А это точно такое же «культурное явление», как популярные компьютерные игры. Стрелялки, например, снижают уровень агрессии в реальной жизни. Человек выплескивает негатив на виртуальных врагов, не перенося это в свою жизнь, что уже неплохо.

Олег КАМНЕВ, глава Фонда развития детского отдыха:

- Ребенок должен развиваться в живой среде. В наших детских лагерях запрещены компьютеры и гаджеты. Дети учатся общаться вживую.

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