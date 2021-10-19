Виктория Лопырева пригласила гостей Всемирной выставки «Экспо-2020» в Россию

Ведущими гала-ужина, организованного Викторией Лопыревой, стали писатель Александр Цыпкин и журналистка Софико Шеварднадзе. Фото: Пресс-служба Russia fest by Victoria Lopyreva.

Посол российского павильона «Экспо-2020», телеведущая и общественный деятель Виктория Лопырёва пригласила гостей Всемирной выставки в Дубае запланировать путешествие в Россию. В рамках официальной культурной программы российского павильона «Экспо-2020» «Мисс Россия» организовала гала-ужин для представителей мирового бизнес-сообщества, заинтересованных в развитии деловых связей с нашей страной. Вечерний прием стал продолжением фестиваля российской культуры, на котором выступили звезды классической сцены и народные коллективы.

Виктория Лопырёва неоднократно представляла Россию на самых крупных международных событиях, таких как Чемпионат мира по футболу, знакомя миллионы людей с российской историей и традициями. Уже более пяти лет по инициативе Лопыревой в Дубае проходят фестивали актуальной русской культуры, на которых гости со всего мира узнают о творчестве российских артистов, музыкантов, дизайнеров и других талантливых личностей.

Виктория - посол российского павильона Всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Фото: Пресс-служба Russia fest by Victoria Lopyreva.

По приглашению Виктории на площадке Всемирной выставки свое искусство продемонстрировали Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми «Асъя Кыа» («Утренняя заря»), Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, а также Карачаево - Черкесский государственный ансамбль танца «Эльбрус».

Вечерний гала-прием Russian Gala by Victoria Lopyreva стал одним из самых ярких и ожидаемых событий культурной программы Всемирной выставки «Экспо-2020». В церемонии открытия культурных мероприятий принял участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, генеральный комиссар российского павильона Алексей Груздев. По его словам, подобные инициативы помогают налаживать диалог между представителями бизнеса и открывают пути для путешествий и инвестиций в Россию.

В ходе приема представители арабского мира и международных компаний познакомились с туристическими и инвестиционными возможностями России. Фото: Пресс-служба Russia fest by Victoria Lopyreva.

В ходе приема представители арабского мира и международных компаний познакомились с туристическими и инвестиционными возможностями России. Хозяйке вечера удалось создать комфортную атмосферу для общения и эффективного диалога участников ужина.

Ведущими гала-приема стали писатель Александр Цыпкин и телеведущая Софико Шеварднадзе. Перед гостями вступили известный певец Эмин, звезда лондонского балета Сергей Полунин, пианист, композитор-неоклассик Николай Мельников.

Перед гостями вступил премьер лондонского балета Сергей Полунин. Фото: Пресс-служба Russia fest by Victoria Lopyreva.

- Спасибо за аплодисменты, спасибо за поддержку, дорогие друзья! Поверьте это лишь небольшой образец того, что вы можете увидеть в России. Если вы ещё не были в нашей стране - обязательно запланируйте поездку, будем очень рады встрече с вами! Добро пожаловать в Россию! – обратилась Виктория Лопырева к гостям приема, завершая вечер.

Всемирная выставка «Экспо-2020» открылась в Дубае 1 октября 2021 года. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений это грандиозное событие пришлось отложить на год. За 182 дня работы международной выставки более 190 стран мира продемонстрируют свои достижения и инновации в области техники, науки и искусства.

Российский павильон на «Экспо-2020» стал одним из самых масштабных. Он расположился в зоне «Мобильность», тема российской экспозиции - «Творческий разум: определяя будущее». Талисманами павильона стали герои мультфильма «Фиксики» Симка и Нолик, популярные не только у нас в стране. Для гостей и участников всемирной выставки Россия подготовила более 60 мероприятий деловой и культурной программы.

Для участников вечера спел Эмин. Фото: Пресс-служба Russia fest by Victoria Lopyreva.

В течение шести месяцев работы «Экспо-2020» в российском павильоне будут представлены лучшие национальные технические и креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, Коми, Кавказских республик и других субъектов РФ. Главный посыл нашей выставки - Россия открыта, инновационна, созидательна и может внести существенный вклад в развитие мира.