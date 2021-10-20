Шаляпина возмутил вопрос о сексе с женщинами постарше: «Быть альфонсом – не самое плохое призвание»

Шаляпин и Татьяна Дэвис поженились 31 июля. Фото: личный архив.

Прохор Шаляпин резко ответил на критику хейтеров, называющих его альфонсом. 37-летний артист уверен, что те, кто осуждает мужчин, живущих на деньги состоятельных дам, на самом деле лукавят. Он убежден: его критики тоже согласились бы принимать подарки от богатых женщин, просто им никто не предлагает. Об этом певец рассказал в эфире YouTube-шоу «Народный опрос». Отметим, что программа была записана еще до того, как умерла жена Прохора Татьяна Дэвис.

- Быть альфонсом - не самое плохое призвание в жизни, - заявил Шаляпин. - Я за счет женщины никогда не жил. Я всегда зарабатывал и зарабатываю свои деньги, и они у меня были всегда свои.

При этом артист признался, что если состоятельная дама предложит сделать ему подарок, он не откажется.

- И я думаю, что вряд ли кто-то другой откажется. Что за лукавство какое-то дешевое. Другое дело, когда никто не предлагает, - подчеркнул артист. - Я говорю: друзья, вы можете меня обвинять в том, что я альфонс, только тогда, когда вам богатая женщина что-то предлагала, и вы отказались – вот тогда принимаются эти претензии. А когда вам в принципе не предлагали, и вы пуританскую природу изображаете, это глупо, потому что это не соответствует действительности, вы лукавите.

Шаляпин прокомментировал и тот факт, что он всегда выбирает в жены женщин постарше. В ответ на вопрос зрителя о сексе со зрелыми дамами Прохор возмутился и подчеркнул, что у него не было бабушек в постели - все его девушки были молодыми.

По словам артиста, именно Татьяна Дэвис сделала ему предложение руки и сердца. Фото: личный архив.

Напомним, в конце июля Прохор женился. Брак Шаляпина и канадской юристки Татьяны Дэвис продлился всего несколько недель. 31 июля они сыграли свадьбу в роскошном отеле в Лас-Вегасе, а затем поселились на арендованной Татьяной вилле. Вскоре жена Прохора почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура. У супруги Шаляпина диагностировали коронавирус. Дэвис решила лечиться у частного врача. Лечение не давало никакого результата – эскулапы только тянули из нее деньги. В итоге Татьяне стало совсем плохо, и 9 августа Прохор настоял на вызове «скорой помощи». В госпиталь ее доставили в крайне тяжелом состоянии. Татьяну ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. 25 сентября она скончалась, не приходя в сознание. Безутешные родители Дэвис сообщили Прохору о смерти жены лишь спустя неделю. Они очень переживают смерть единственной дочери. И винят Шаляпина в том, что это он заразил Таню.

По словам артиста, именно Татьяна Дэвис сделала ему предложение руки и сердца. Они были знакомы два года, в январе 2020-го они вместе ездили в круиз по Карибскому морю. У них были прекрасные отношения, но брак не входил в планы певца. Его и так все устраивало. Но в конце 2020 года Татьяна сама заговорила о свадьбе. Татьяна предложила Прохору привезти на свадьбу в Лас-Вегас десять гостей из России. Состоятельная адвокатесса пообещала оплатить им билеты. Но ни у кого из друзей Прохора, включая его маму, не оказалось американской визы. Поэтому он пригласил на бракосочетание своих друзей, живущих в США.