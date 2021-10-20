Нам таких слесарей не надо!: Американская студент-трансгендер пожаловалась на установку батареи мужчиной

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Студент американского Оберлинского колледжа (штат Огайо), считающий себя трансгендером и проживающий в общежитии учебного заведения, пожаловалась в ректорат на то, что «испугалась и разозлилась», увидев что радиатор в ее комнате меняет слесарь-мужчина.

«Я разозлилась, была напугана и сбита с толку. Почему колледж не стал менять батареи летом, когда здание общежития пустовало? Почему руководство не могло предупредить нас о том, что радиаторы будут менять рабочие-мужчины? Почему нас предупредили о запланированных работах только за день?» - написала студентка Питер Фрай-Витцер в открытом письме, опубликованном в газете колледжа.

Фрай-Витцер проживает на отдельном, так называемом безопасном этаже общежития, предназначенном исключительно для студентов женского пола и трансгендеров.

«Я очень не люблю, когда люди вторгаются в мое личное пространство. Мое беспокойство усугубилось тем фактом, что слесари были незнакомыми мне личностями и, что самое страшное, все они были цисгендерными мужчинами. Было ясно, что руководство колледжа не озаботилось тем, чтобы рабочие мужского пола не допускались на безопасный этаж». – сокрушается Фрай-Витцер в своем письме.

Самым обидным для нее оказался не факт замены батарей, а то, что «рабочие предупредили ее о том, что вернутся позднее, дабы проверить гидроизоляцию». Мужчины действительно вернулись на следующий день, из-за чего студентка «почувствовала себя оскорбленной и раздраженной».

Справка «КП»: цисгендеры – люди, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом.