Байдена не отправят на карантин, несмотря на контакт с заболевшим министром

Байден, его супруга и Майоркас некоторое время провели на открытом воздухе без защитных масок Фото: REUTERS

Результат теста на COVID-19, сделанный главе министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, показал положительный результат.

«Министр Майоркас полностью вакцинирован, он чувствует лишь легкое недомогание и будет работать из дома в соответствии с протоколами Центра по контролю за заболеваниями и рекомендациями медиков», - сообщила пресс-служба министерства.

Глава федерального ведомства отправлен на карантин, а вот президента Джо Байдена решено не изолировать, несмотря на то, что глава государства и министр несколько дней назад участвовали в одном мероприятии, в конце которого Байден, его супруга и Майоркас некоторое время провели на открытом воздухе без защитных масок.

В субботу Байдены и министр внутренней безопасности приняли участие в ежегодной поминальной службе по военнослужащим-миротворцам, состоявшейся в Капитолии.

Но в Белом доме заявили, что с момента последней встречи президента и Майоркаса прошло более 48 часов: положительный результат тест показал лишь во вторник, а таким проверкам представители высшего руководства в США подвергаются ежедневно.