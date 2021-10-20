Трамп уверен, что «скоро во власть придут здоровые люди»

Негодование политика вызвало решение мэрии Нью-Йорка о демонтаже памятника Томаса Джефферсона Фото: REUTERS

По мнению 45-го президента США Дональда Трампа, происходящее в Америке напоминает хроники из сумасшедшего дома.

Негодование политика вызвало решение мэрии Нью-Йорка о демонтаже памятника Томаса Джефферсона – третьего президента США и одного из авторов Конституции.

– Следующие на очереди - Бенджамин Франклин, Авраам Линкольн и, конечно же, Джордж Вашингтон… Радикальные леваки сошли с ума, – констатировал Трамп.

Вместе с тем, экс-президент США уверен, что недалек тот день, когда во власть вернутся «здоровые люди», при которых весь мир вновь будет уважать Америку.

А пока Трамп в очередной раз обратился в суд: на этот раз политик требует засекретить документы, имеющие отношение к штурму Капитолия в январе этого года.

В исковом заявлении упор сделан на привилегиях исполнительной власти.

Предоставить документы потребовал специальный комитет Палаты представителей, расследующий штурм Капитолия.

В команде Трампа уверены – действия демократов - это всего лишь попытка отвлечь общественность от настоящих проблем.

– Опрос показывает, что одобрение Байдена падает, а 2022 год выходит из-под контроля демократов – неудивительно, что демократы и средства массовой информации хотят отвлечь Америку от капитуляции в Афганистане, стремительного роста инфляции, пограничного кризиса, ослабления мандатов COVID и застопорившейся законодательной повестки дня, – заявил пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович.

В Национальном архиве на запрос Палаты представителе уже отреагировали и заявили, что передадут Конгрессу США все необходимые документы, если только не будет запрещающего постановления суда. И случиться это должно 12 ноября, так что у Трампа для отстаивания своей позиции остается не так уж много времени.