МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева

Пистолет Лебедева. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Недооценивать личное оружие, которое сейчас стоит на вооружении офицеров силовых структур не стоит. Недавно глава МВД РФ Владимир Колокольцев вручил орден Мужества пермскому офицеру полиции Константину Калинину, который из своего Макарова остановил вооруженного студента в вузе. При умелом использовании даже старенький Макаров, некоторые экземпляры которого служат еще со времен СССР может спасти десятки жизней.

Но вести огонь боевыми патронами в учебном заведении даже при подобных обстоятельствах - большая ответственность. Именно потому силовики поддержали идею перевооружения новым пистолетом Лебедева, который носит сокращенное название ПЛК и производится в компании "Калашников".

Оперативники оценили его вес и компактность: в передней части толщина пистолета составляет 21 мм, в районе рукоятки - 28 мм. Эти значения обеспечивают пистолету наилучшие показатели по компактности в своем классе.

Пистолет Лебедева интересен тем, что на него можно установить различные прицелы, фонари. Бойцы спецподразделений получат ПЛК с удлиненными со 120 мм до 207 мм стволами, которые позволяют навинчивать на ствол устройство для бесшумной стрельбы и даже другим ударно-спусковым механизмом, что позволяет стрелять очередью. ПЛК для спецназа будут комплектоваться увеличенным магазином на 30 патронов.

Но это не значит, что пистолет Макарова больше никто не увидит. Револьвер Наган, который появился в России в 1889 году и был в заменен в годы Великой Отечественной войны пистолетом Токарева, но находился на вооружении сотрудников Почты России и охраны Российской железной дороги вплоть до настоящего века - более 110 лет. Пистолет же Макаров был принят на вооружении и всего 73 года назад. Сейчас на вооружении полиции находится более 100 000 Макаровых, и понятно, что на сборку новых пистолетов уйдет несколько лет.

На гражданском рынке пистолет Лебедева появится в виде компактного травматического пистолета (ПЛК-Т), который будет легче и меньше боевого образца, а его обойма будет помещать в себе 14 травматических патронов калибра 10х28 мм.

Пистолет Лебедева

Длина: 180 мм.

Высота: 130 мм.

Калибр: 9х19 мм.

Емкость магазина: 14 патронов

Вес (без патронов) - 710 гр.

Пистолет Макарова Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Пистолет Макарова

Длина: 161,5 мм

Высота: 126,75 мм

Калибр: 9х18

Емкость магазина: 8 патронов

Вес (без патронов) – 730 г.