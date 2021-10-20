Станислав Поздняков: «Одна из главных задач - укрепление партнёрства внутри спортивного сообщества»

Участники из 59 субъектов РФ обсудили расширение сотрудничества пои поддержке ОКР в спорте высших достижений и сфере массового спорта, возможности и проблемы региональных спортивных организаций, их дальнейшую интеграцию в глобальные процессы, направленные на развитие спорта в России, в том числе учебно-тренировочные, методические, образовательные, международные, антидопинговые.

Форум открыли Президент ОКР Станислав Поздняков.

Одной из наших центральных задач в регионах является повышение эффективности взаимодействия Олимпийских советов с федеральными и региональными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями, а, самое главное, — с населением, - сказал в своём выступлении Станислав Поздняков, - Актуальность такого подхода отражена в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, которая недавно была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации.

Одна из важнейших идей – это партнерство внутри спортивного сообщества, учет региональных особенностей развития физической культуры и спорта.

Планом мероприятий по реализации Стратегии-2030 предусмотрено, что к 2023 году будет разработана и утверждена «дорожная карта» по совершенствованию мер государственной поддержки региональных спортивных федераций и региональных Олимпийских советов в рамках реализации мероприятий по совершенствованию системы управления отраслью и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта.

В этой связи – в рамках совершенствования деятельности Олимпийских советов – предлагаю, в частности, активно использовать во взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и иными представителями спортивной отрасли наработанный опыт и системный подход ОКР.

К участникам Форума обратился с приветственной речью также ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

- Наш университет можно смело назвать главным гуманитарным наследием Игр в Сочи. РМОУ существует не так давно, но мы уже добились определенных успехов. Четвертый год подряд университет занимает лидирующие позиции в рейтинге авторитетного британского журнала SportBusiness International. В прошлом году мы стали вторыми (!) в мире по такому важнейшему показателю как качество образования. За пять лет в рамках Олимпийской образовательной программы обучение прошли почти 6 тысяч человек. Если говорить о российских спортсменах, то дипломы РМОУ уже получили 175 Заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, в том числе 55 олимпийских чемпионов и призеров. Мы постоянно меняемся, адаптируем свои программы к потребностям современного спорта и олимпийского движения. Президент ОКР Станислав Поздняков сегодня упомянул о важности антидопингового образования. У нас такой программы раньше не было, но за достаточно короткий срок при поддержке Олимпийского комитета России и РАА «РУСАДА» мы эту задачу решили.

После выступления ректора РМОУ Станислав Поздняков поблагодарил Льва Белоусова и всех сотрудников университета за эффективную совместную работу. Президент ОКР вручил ректору РМОУ Почетную грамоту ОКР за успешную реализацию Олимпийских образовательных программ в 2016-2021 годах.

Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев довел до сведения участников Форума актуальную информацию о ходе подготовки к проведению в Нижнем Новгороде в 2024 году VIII Всемирных Игр ТАФИСА «Спорт для всех».

Заместитель генерального директора-руководитель Аппарата Президента ОКР Родион Плитухин рассказал об основных направлениях международной деятельности Олимпийского комитета России, среди которых можно выделить взаимодействие с национальными федерациями по олимпийским видам спорта с целью расширения представительства России в международных спортивных организациях (МСО).

- Для нас имеет значение не только количество, но и качество российских представителей в МСО. Поэтому ОКР готов оказывать финансовую, организационную и иную поддержку общероссийским спортивным федерациям в вопросах подготовки и повышения квалификации таких специалистов, а также их дальнейшего трудоустройства, - отметил Родион Плитухин.

Он также пригласил представителей Олимпийских советов к более тесному сотрудничеству в части организации на территории России международных спортивных и официальных мероприятий.

- Только в этом году, несмотря на пандемию, ОКР оказал содействие коллегам в проведении отчетно-выборных конгрессов Европейских конфедераций современного пятиборья и фехтования соответственно в Нижнем Новгороде и Сочи. Можно сказать, что родные стены в какой-то степени помогли укрепить наши позиции в этих организациях, - добавил руководитель Аппарата Президента ОКР.

Далее настала черед рассказать о своей деятельности руководителей региональных олимпийских советов (РОС).

Президент олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев поблагодарил ОКР за организацию и проведение Форума в Сочи, а также отметил важность сохранения института координаторов ОКР в федеральных округах.

- Мы можем сегодня обменяться опытом своей работы, познакомиться и пообщаться с новыми коллегами. Это очень важно. Особенно сейчас, когда олимпийское движение усилиями некоторых западных политиков, к сожалению, стало орудием политических манипуляций и интриг.

Руководитель олимпийского совета Вологодской области, Олимпийский чемпион 1984 года Сергей Фокичев подчеркнул, что такие мероприятия помогают лучше понять роль спорта и олимпийского движения в современном мире.

- Из уст руководителей ОКР сегодня прозвучали правильные слова о том, что определенные политические силы стараются оказать негативное влияние на российский спорт. В этих условиях важно понимать, где мы находимся и вместе противостоять современным вызовам. Кроме того, лично у меня Форум вызывает особый интерес, поскольку я представляю здесь и Олимпийский совет, и департамент спорта Вологодской области. Мы много говорим о массовости, но я убежден: если у нас не будет чемпионов, лидеров, с которых юное поколение могло бы брать пример, вся спортивная пирамида развалится. Я сам был спортсменом и знаю, какой труд стоит за каждой победой и медалью. Поэтому очень важно удержать те позиции, на которых мы сейчас находимся.

В рамках панельной сессии руководители олимпийских советов согласились с тем, что статус и роль РОС в развитии олимпийского движения в регионах должны увеличиваться. Достичь этого можно будет, в том числе, с помощью более тесного и эффективного взаимодействия с Олимпийским комитетом России по всем актуальным направлениям.

В рамках Форума его участники и гости также приняли участие в работе «Олимпийского патруля», который прошёл в сочинской Гимназии N 8. Главными действующими лицами Олимпийского урока и мастер-классов стали Олимпийские чемпионы Токио 2020 Владислав Ларин (тхэквондо) и Лилия Ахаимова (спортивная гимнастика). Герои летней Олимпиады вызвали настоящий фурор среди учеников. Многочисленные вопросы, автограф и фото сессии приятно удивили, кажется, даже самих олимпийцев.

Владислав Ларин:

- Честно говоря, не ожидал, что в Сочи будет такая большая аудитория. Дети задавали много вопросов, было видно, что они неплохо разбираются в спорте, интересуются олимпийским движением. Можно только порадоваться, что у нас растет такое спортивное и в то же время образованное поколение.

Из сегодняшнего Олимпийского урока больше всего запомнился вопрос по поводу завершения карьеры. У каждого человека в определенный момент возникает дилемма – продолжать начатое дело или заняться чем-то другим. Я – не исключение. Надеюсь, мой жизненный опыт поможет ребятам справиться с трудностями, которые неизбежно возникнут на их пути.

Хочу поблагодарить ОКР за такой замечательный проект. Когда я был школьником, у меня не было возможности вот так вот пообщаться с олимпийскими чемпионами, взять у них автограф. А очень хотелось! Тогда в сборной России по тхэквондо выступали такие звезды как Сейфулла Магомедов, Алан Акоев. Но я лишь смотрел их бои – и то в записи.

Лилия Ахаимова:

- Такие мероприятия очень нужны. По себе знаю, как важно для детей такое неформальное общение со спортсменами. Особенно если это твои кумиры. Будучи совсем юной спортсменкой, я приходила на взрослые соревнования, чтобы взять автограф у Ксюши Афанасьевой, Алии Мустафиной и других девочек, которые тогда были лидерами сборной России. Лучшей мотивации для занятий спортом трудно придумать! Спасибо «Олимпийскому патрулю» за положительные эмоции и возможность поделиться опытом с подрастающим поколением!

В завершении работы Всероссийского форума Олимпийских советов Станислав Поздняков вручил награды ОКР самым эффективным и активным в своей работе представителям региональных организаций.