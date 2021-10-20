15 интересных фактов, которые помогут бороться с остеопорозом

Остеопороз относится к болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани, и в первую очередь характеризуется снижением плотности костей. Фото: Shutterstock

Каждый год во всех странах 20 октября отмечается день, посвященный предупреждению одной из самых коварных болезней: согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе смертность, связанная с остеопорозом, превышает онкологическую. Женщины в возрасте от 45 лет с остеопорозом попадают в больницу чаще, чем даже с диабетом, инфарктом и раком молочной железы.

Это заболевание относится к болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани, и в первую очередь характеризуется снижением плотности костей. Как результат - снижение их прочности и повышение риска переломов. Медики признают, что многие люди могли бы избежать проблем, если бы больше знали о профилактике и предупреждали развитие своей болезни.

Чтобы не оказаться в их числе, вот вам 15 интересных фактов, которые, возможно, помогут избежать остеопороза.

ФАКТ ПЕРВЫЙ: У МЛАДЕНЦЕВ КОСТЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ У ВЗРОСЛЫХ.

Когда человек рождается, у него насчитывается около 300 костей. А к тому времени, когда он станет взрослым, их количество снижается до 206. Причина? По мере того как дети растут, некоторые кости срастаются.

ФАКТ ВТОРОЙ: ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕЛОМ ПРЕДПЛЕЧЬЯ

С возрастом риск получить травму увеличивается. Если до 60 лет процентный показатель ещё статистически не высокий, то после этой цифры количество переломов предплечья и увеличивается катастрофически. Причем у женщин это бывает в два раза чаще, чем у мужчин.

ФАКТ ТРЕТИЙ: КОСТЬ МОЖНО СЛОМАТЬ ДАЖЕ ПРИ ЧИХАНИИ

Кажется невероятным, но в истории медицины такие случаи хоть и редки, но случались. Вот только несколько историй.

Один юноша чихнул во время игры в футбол и получил перелом глазницы. В другой раз у женщины во время чихания дало трещину стремя (маленькая косточка в ухе).

ФАКТ ЧЕТВЕРТЫЙ: МЫ НЕ МОЖЕМ ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО С КОСТЯМИ НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ

В 99 случаях из 100 вы не узнаете, что начался необратимый процесс. Просто потому, что сами по себе кости не болят, а значит, нет никаких симптомов. Единственный способ узнать, есть ли у вас остеопороз – пройти тест на плотность костной ткани, который измеряет этот показатель в бедрах и позвоночнике.

ФАКТ ПЯТЫЙ: САМАЯ ДЛИННАЯ И КРЕПКАЯ КОСТЬ В НАШЕМ ТЕБЕ - БЕДРЕННАЯ

Она идет от таза до колена. А вообще, количество костей в скелете взрослого человека может колебаться от 200 до 208 (разница в 8 косточек не критична, она обусловлена частыми аномалиями скелета: например, появлением костей-рудиментов, лишних ребер).

ФАКТ ШЕСТОЙ: ВИТАМИН D, А ВОВСЕ НЕ КАЛЬЦИЙ, ГЛАВНЫЙ ДРУГ ВАШИХ КОСТОЧЕК

Конечно, кальций тоже важен, но без витамина D наше тело его не в состоянии усваивать. D можно получить от солнца и с пищей: жирная рыба, такая как дикий тунец и лосось, а также молоко и апельсиновый сок вам в помощь! Хватает ли вашему организму витамина D, можно узнать, сдав специальный анализ крови.

ФАКТ СЕДЬМОЙ: НО КАЛЬЦИЙ ВСЕ РАВНО ВАЖЕН

Он необходим для правильного функционирования организма, иначе при его нехватке организм начинает вытягивать кальций из костей, это может привести к истончению костей и переломам. Только 1% кальция циркулирует в кровотоке, а 99% этого минерала хранится в костях.

В сутки взрослому человеку необходимо получать 1000 мг кальция, а детям и того больше – 1300 мг. Чашка нежирного йогурта содержит треть суточной нормы. Другими хорошими источниками кальция являются напитки со специальными добавками, например, вы можете купить апельсиновый сок или миндальное или рисовое молоко с дополнительным содержанием кальция.

ФАКТ ВОСЬМОЙ: КОСТИ НАЧИНАЮТ ИСТОНЧАТЬСЯ С 30 ЛЕТ

Поэтому в случае костей принцип «танцуй, пока молодой» не работает, профилактикой нужно заниматься с юности. Примерно до 30 лет тело наращивает костную ткань быстро, но потом начинается обратный процесс, запускается механизм разрушения костей. На горизонте начинает маячить остеопороз.

Медики признают, что многие могли бы избежать остеопороза, если бы больше знали о профилактике и предупреждали развитие болезни. Фото: Shutterstock

ФАКТ ДЕВЯТЫЙ: ПОСЛЕ 50 -ТИ «ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ» - ЭТО МИФ!

Возраст, конечно, не поможет в создании нового молодого «остова», но с помощью упражнений можно замедлить потерю костной массы, а также сохранить и даже нарастить мышцы. Если у вас остеопороз, старайтесь заниматься физическими упражнениями по 30 минут каждый день. Ищите возможности двигаться в течение дня, будь то работа в саду, небольшая прогулка или танцы под любимую музыку.

ФАКТ ДЕСЯТЫЙ: ОСТЕОПОРОЗ – ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖЕНСКОЕ. НУ, ПОЧТИ…

Около 80% людей с остеопорозом – женщины, у них от природы кости меньше и тоньше. А больше всего шансов заболеть остеопорозом – в период менопаузы, когда гормон эстроген (защищает кости) начинает катастрофически снижаться.

ФАКТ ОДИННАДЦАТЫЙ: КАЖДЫЙ ДВАДЦАТЫЙ ИМЕЕТ ЛИШНЕЕ РЕБРО

И чаще всего это мужчина! Как тут не вспомнить Библию…

ФАКТ ДВЕНАДЦАТЫЙ: САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ КОСТЬ У ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ В УХЕ

Она расположена за барабанной перепонкой и называется «стремя». Её длина составляет всего от 2,5 до 3,3 мм - ненамного больше плодовой мушки!

ФАКТ ТРИНАДЦАТЫЙ: ХОДЬБА ЛУЧШЕЕ УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ КОСТЕЙ

А вовсе не плавание или бег, как принято считать. А вообще, любое упражнение, которое вы выполняете, стоя на земле, заставляет ваши кости выдерживать ваш вес, а значит, укрепляться.

ФАКТ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ: ОСТЕОПОРОЗ БОЛЕЗНЬ ВО МНОГОМ НАСЛЕДСТВЕННАЯ

Семейная история имеет в не меньше значение, чем ваш возраст и пол. Так что, если у вашей мамы был остеопороз, вы в зоне риска, но вы можете многое сделать, чтобы защитить свои кости:

- Налегайте на молочные продукты.

- Ешьте продукты с высоким содержанием кальция и витамина D.

- Регулярно занимайтесь спортом.

- Ешьте много фруктов и овощей.

ФАКТ ПЯТНАДЦАТЫЙ: БОЛЬШИНСТВО КОСТЕЙ ИМЕЕТ ЗЕРКАЛЬНОГО СОБРАТА

В теле всего около 34 непарных кости, остальные имеют свое зеркальное отражение.

Больше всего «зеркальных» костей в руках и плечах - 64. И ногах – 62. Меньше всего костей в голове - всего 23.