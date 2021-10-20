В рамках проекта «Наше дерево» жители столицы высадили более 12 тыс саженцев

Теперь у москвички Нефёдовой Полины Константиновны (сидит на руках у мамы Екатерины) есть своё персональное дерево. Папа Константин за кадром. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вся процедура занимает минут десять. В зависимости от того, кто орудует лопатой, папа или мама. Если родители работают вместе, то и того меньше.

На месте для москвичей проводят инструктаж, выдают инвентарь и помогают посадить дерево при участии сотрудников ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Сыпучий влажный грунт весело летит в лунку с саженцем. Утрамбовывается. Туда же добавляется удобрение. И снова земелька.

- Сверху - вокруг ствола - делаем небольшую ложбинку, чтобы вода скапливалась и питала корни, - поясняют специалисты. - Затем берём ведёрко, поливаем. И привязываем бирку с персональным номером (почти как в роддоме! - прим. авт). И ещё получаем официальное свидетельство, в котором сказано, что это дерево посажено в честь... Мальшина Георгия Андреевича.

Накануне в Серебряном Бору 11-месячный Георгий Андреевич работу принял с улыбкой, сидя на груди у мамы в специальном рюкзаке-кенгуру. А вот посадкой занималась его бабушка Тамара Владимировна.

- Мне, - говорит, - не привыкать. Я дачница с многолетним стажем.

В десяти метрах ещё одна сосна. И тоже с индивидуальной биркой. Её посадили в честь Нефёдовой Полины Константиновны. Давать комментарии в силу слишком юного возраста Полина Константиновна, как и Георгий Андреевич, пока не готова. Зато родители с радостью сообщили, что живут недалеко (15 мин ходьбы), потому и выбрали для посадки Серебряный Бор.

Одним из первых Полину Константиновну Нефёдову поздравил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский (справа). Фото: Иван МАКЕЕВ

КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ РАСТЁТ

Всего 19 октября жители столицы высадили на территории памятника Серебряный Бор 35 сосен.

Проект «Наше дерево» был запущен 3 года назад и стал уже поистине семейным. Чтобы впоследствии было удобно навещать посаженную липу или рябину, участники акции могут сами выбрать и породу дерева, и место для высадки (подробнее - в разделе «Как участвовать в программе»).

Что касается именно Серебряного Бора, то в этом году осенью здесь будет посажено 361 дерево. Среди них сосна обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная и рябина обыкновенная.

- После каждого мероприятия за всеми высаженными деревьями следят специалисты, - рассказал «КП» руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. - Конкретно эти саженцы (сосны возрастом от 12 до 15 лет) привезли в столицу из питомников Подмосковья и регионов ЦФО. Это так называемый районированный материал (выведенный в той полосе, в которой он и дальше будет расти). Привозить сугубо южные породы нецелесообразно, потому как они в наших условиях могут не прижиться. На столичных территориях нужно также разделять породный состав. Скажем, здесь, в Серебряном Бору, мы бы не стали сажать груши. Потому что тут преобладают хвойные породы.

Пока Антон Кульбачевский помогает сажать персональное дерево Мальшина Георгия Андреевича, сам Георгий Андреевич не сводит глаз с огромного Мишки. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАК УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ

- Подать заявку могут родители, среди которых хотя бы один зарегистрирован в Москве и чьи дети родились после 1 января 2019 года.

- Для этого нужно зайти на портал mos.ru в услуги для жителей и в разделе «Семья, дети» выбрать «Посадить дерево в честь рождения ребенка».

- Затем на интерактивной карте выбрать место, где бы вы хотели посадить дерево.

- И в режиме онлайн выбрать породу дерева, которые подходят для высадки в том или ином парке.

- Решение о включении заявителей в проект принимается в течение 7 рабочих дней.

- А приглашение направляется в личный кабинет на сайте mos.ru не позднее 10 дней до высадки именного дерева.

- Аналогичное напоминание также придет за 3 дня до торжественного события.

- После высадки деревьев вам вручат свидетельство об именном дереве.

У семьи Нефёдовых теперь есть своё персональное дерево - точнее, у дочки Полины. Фото: Иван МАКЕЕВ

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫСАЖИВАТЬ

- рябина обыкновенная;

- липа мелколистная;

- клён остролистный;

- сосна обыкновенная;

- ива белая (серебристая);

- дуб черешчатый;

- яблоня домашняя;

- ель обыкновенная;

- груша плодовая.

КАКИЕ ПАРКИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ

В предыдущие два года для высадки именных деревьев использовали 27 парков (среди них «Кузьминки-Люблино», Бирюлевский, Жулебинский, Крюковский и Куркинский лесопарки, Алешкинский лес, парк «Долгие пруды» и другие). Наибольшей популярностью за время проведения акции пользовались Битцевский лес, Измайловский парк, Москворецкий лесопарк и природный заказник «Долина реки Сетунь».

Накануне в Серебряном Бору посадили 35 именных сосен - трудились даже ростовые куклы. Фото: Иван МАКЕЕВ

СКОЛЬКО САЖЕНЦЕВ УЖЕ ВЫСАЖЕНО

За время действия проекта к 19 октября 2021 года было успешно посажено 12 136 саженцев.

Еще 3751 будут высажены этой осенью в различных округах Москвы.

В настоящее время ведется прием заявок на высадку именных деревьев в весенний период 2022 года. Всего одобрено 2733 заявки.