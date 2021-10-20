После открытия торгово-логистических центров в арктической зоне Якутии цены на продукты упали на четверть

Фото: www.sakha.gov.ru

Строительство торгово-логистических центров в Абыйском и Усть-Янском районах Якутии позволило снизить цены на базовые продукты питания на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Они оснащены овощехранилищами, морозильными камерами, теплыми складами, торговыми помещениями. До 2024 года такие центры должны появиться во всех арктических районах, сообщил ЯСИА замдиректора компании «Якутоптторг» Сайдам Степанов.

АРБУЗЫ НА ПРОБУ

«По сравнению с 2019 годом в среднем цены снизились до 20-25%. Например, мука подешевела на 29%, сахар — 21% , рис — 28 %, соль — 40%, растительное масло — 15%», — говорит Сайдам Степанов.

В этом году впервые в Арктику начали завозить овощи и фрукты напрямую из Узбекистана. «На пробу привезли арбузы, виноград, яблоки, сухофрукты. В Якутске реконструировали крупнейшее в регионе овощехранилище на 5 тысяч тонн, которое не ремонтировалось с момента ввода в 1980-х», — сказал собеседник агентства.

Строительство торгово-логистических центров идет в рамках перехода на новую систему снабжения. Программа началась в 2019 году, когда указом главы Якутии Айсена Николаева было принято решение об объединении двух предприятий «Якутоптторг» (с магазинами и складами) и «Туймаада-Агроснаб» (с собственным флотом и автобазой). Два предприятия частично дублировали функции и занимались снабжением арктических районов.

Строительство торгово-логистических центров обусловлено высоким износом складских комплексов в Арктике. Их износ составлял от 60 до 80%. Все они построены в 1960-1970-е годы.

БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ

Добавим, что весной 2022 года в Якутии планируют запустить два тестовых маршрута по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Мы инициировали проект создания кластера арктической беспилотной авиации, - сообщил гендиректор компании «Абрахам Технолоджи» Станислав Кочкин. - В следующем году мы планируем весной запустить два тестовых маршрута. Это доставка продуктов питания, лекарств, небольших грузов. Это обеспечение различных объектов оборудованием, автоматизированная инспекция обстановки среды, контроль природных явлений и транспортных путей».

В апреле-мае компания сможет продемонстрировать в поселке Тикси, на севере Якутии, реально действующие маршруты.

Фото: www.sakha.gov.ru

Кроме того, минувшим летом руководство Якутии утвердило стратегию социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2035 года. Согласно документу, социально-экономическое развитие Арктики будет строиться по пяти векторам развития – социальному, промышленному, транзитному, экологическому и инновационному. Все это подразумевает модернизацию аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян, их культуры и традиций, развитие образования, медицины, арктического туризма.