Правительство России поддержало закон о пожизненном наказании для педофилов

Глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд, - заявил глава комитета нижней палаты парламента по информполитике Александр Хинштейн.

Напомним, в начале сентября депутаты "Единой России" узнав об убийстве педофилом Виктором Пестерниковым в Кемеровской области двух 10-летних девочек внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за педофилию.

Законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов в 131-й и 132-й статье Уголовного кодекса до пожизненного заключения.

- для любого педофила, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении 2 или более несовершеннолетних;

- за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Мы также предложили увеличить возраст потерпевших. Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет. Наша редакция повышает эту планку - 16 лет, - пояснил "Комсомолке" Александр Хинштейн.

Как известно, согласно российскому законодательству, с 16 лет начинается "возраст согласия", когда партнер имеет право на вступление в половые отношения, а "брачный возраст" в отдельных регионах и вовсе начинается с 14 лет.

В разговоре с kp.ru Хинштейн также отметил, что это пожизненный срок для педофилов будет распространятся на преступников, чье насилие имело "очевидные тяжкие последствия" для ребенка. Иначе под обновленную статью могут попасть множество отцов, чьих бывших жен и детей стали часто использовать в бракоразводных процессах нечистоплотные юристы.

Депутат также поделился планами о подготовке закона "о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение". То есть если с зоны выпустили педофила, который ранее совершил преступление на сексуальной почве без насилия, то за ним будут следить неусыпно с помощью технических средств.

- Позиция "Единой России" однозначна: любой, кто совершил преступление против ребенка, должен нести максимально суровое наказание. Если тяжесть преступления не позволяет осудить его пожизненно, значит, он должен находиться под неусыпным присмотром государства и общества, - подчеркнул Хинштейн.

Отметим, что проблема с педофилией довольно актуальна. По данным Следственного комитета России ежегодно суды нашей страны оглашают приговоры 50 педофилам.

По мнению экспертов СК России вероятность рецидивов для лиц с таким диагнозом существенно повышена, что является крайне опасным.

- По сути для них не имеет значения, достиг ли ребенок 14 лет, или он незначительно старше. Это означает, что в случае преступного посягательства степень психического и физического травмирования несовершеннолетнего очень высока, - отмечают специалисты.