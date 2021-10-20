Федеральное правительство поддержало предложение «Единой России» о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала внесенный единороссами законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн (фракция «Единой России»).

«Правительство России официально поддержало наш законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Соответствующее решение принято на комиссии по законопроектной деятельности. Ранее в поддержку законопроекта также высказался и Верховный суд. Рассчитываю, что уже в ближайшее время Госдума рассмотрит нашу инициативу», — написал Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Напомним, «Единая Россия» подготовила законопроект о пожизненном тюремном сроке для педофилов-рецидивистов, а также за насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних. Согласно изменениям, которые предлагает партия, наказание за повторное преступление по этой статье станет пожизненным. Также предлагается увеличить возраст потерпевших. Сегодня пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет.