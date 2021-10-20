Деньги равно безнаказанность: понесет ли краснодарский застройщик Темур Намоев ответственность за нападение на дороге

Собственник строительной компании Темур Намоев нажил капитал на возведении многоквартирного и индивидуального жилья. Его фирма построила несколько коттеджных поселков, также он известен строительством домов для VIP-клиентов, в числе которых и крупные бизнесмены, и чиновники. Стройматериалы для своих объектов Намоев выпускает сам, в его собственности имеются бетонный, асфальтный заводы и предприятие по производству блоков. Это позволяет держать ценник на жилье ниже рынка и гарантировать быстрые продажи. Такая схема позволила Намоеву обзавестись нужными связями в высоких кругах и заработать на многомиллионную «Бентли», что и засветилась на всю страну.

Разборки в стиле 90-х, пока закончившиеся для бизнесмена арестом, произошли 28 сентября 2021 года в поселке Индустриальный, когда кортеж Намоева, состоящий из «Бентли» и «Гелендвагена», объезжал пробку по обочине. Нарушение правил дорожного движения для предпринимателя, если судить по различным видео из социальных сетей, – привычное дело, его автомобиль не раз фигурировал на записях с примерами дерзкого автохамства.

В этот раз путь нарушителям ПДД перекрыл водитель «Газели» Вадим Мальцев, посчитавший, что наличие премиального автомобиля – не делает его владельца царем дорог. Видимо, не привыкшие получать отпор, бизнесмен и его телохранители, сначала взяли «Газель» на таран, а потом жестокого избили ее водителя. Досталось и пассажиру отечественного автомобиля, а также водителю большегруза, который попытался заступиться за пострадавшего, но ретировался после угроз в свой адрес.

Попавший на видео конфликт получил широкую огласку и вызвал большой общественный резонанс. Сам же бизнесмен не увидел в инциденте ничего особенного. «Допустим, что что-то было, что, мало случаев бывает на дорогах?», - так он прокомментировал случившееся краснодарским журналистам.

Следственные органы с Темуром Намоевым не согласились. Видео задержания бизнесмена вооруженной группой захвата также разошлось по сети. Бизнесмена в его дорогом костюме уложили прямо на асфальт. Следователь заявил ходатайство об аресте Намоева на два месяца, опасаясь, что на свободе тот скроется.

Не исключено, что хамское поведение на дорогах и избиение людей с осознанием, что при помощи денег всегда можно выйти сухим из воды – только вершина айсберга противоправных действий Намоева. Есть сведения, что правоохранители приглядываются к его схемам ведения бизнеса и изучают их на предмет законности некоторых финансовых операций.

Но является ли показательный арест и заключение под стражу гарантией того, что предприниматель действительно понесет наказание, а не откупится? Ведь водитель «Газели» и ее пассажир уже заявили, что никаких претензий к обидчикам не имеют и про побои давно забыли. «Не понимаем, почему этот конфликт так сильно раздули. Мы его урегулировали уже и уладили», - заявили молодые люди.

При таком раскладе несложно прекратить дело по ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон. Если обвиняемый возместил ущерб или иным образом загладил причиненный вред, а у суда не возникает сомнений, что ходатайство о прекращении дела пострадавшим заявлено добровольно, его удовлетворяют.

Тем более статья, по которой возбудили дело в отношении Намоева и его охраны, - ст. 213 УК РФ (Хулиганство) - относится к категории небольшой тяжести. Получается, что наличие связей и денег и есть те смягчающие обстоятельства, которые помогают богатому беспредельщику уйти от наказания в тех случаях, когда рядовых граждан неминуемо привлекут к ответственности.

Статью «хулиганство», что вменяют Намоеву, российское законодательство определяет как «нарушение порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Но эта ситуация, пожалуй, не просто неуважение, а полное пренебрежение и нормами морали, и закона.

«Подонки» - так охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков участников нашумевшего избиения парня в метро. Водитель «Газели» отделался менее тяжелыми повреждениями, но ситуация схожа – простое напоминание о том, что мы живем в обществе и его стоит уважать вызывает агрессию и выходит боком.

Если речь идет о подонках, не должны иметь значение ни национальность, ни социальный статус, их следует привлекать к ответственности. Когда богатый хам нарушает все границы дозволенного, а потом решат вопрос при помощи денег и связей - это публичный вызов обществу.

Избежав наказания однажды, как далеко он может зайти в следующий раз? Противостоять такому в одиночку, как показывает ситуация с водителем «Газели», сложно, но что было бы, если бы водители еще двух, трех, пяти, десяти машин вышли и стали на сторону Вадима Мальцева, возможно, нарушители не стали бы затевать драку? Один в поле не воин, но когда все общество не будет безучастно, не останется в стороне, тогда подонок задумается, а действительно ли легко сойдет ему с рук такое поведение.