«Сколько-сколько?! И за что?»: Все что нужно знать о присуждении Навальному премии Сахарова

Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Хотя равнять Нобелевскую премию мира с премией Сахарова, разумеется, не стоит. Их вес абсолютно несопоставимый. Достаточно сравнить хотя бы денежный эквивалент. Нобелевская премия мира — 1,2 миллиона долларов (около 85 млн. рублей). Премия имени Сахарова — 50 тысяч евро (около 4 млн. рублей). Разница — более чем в 20 раз! И это первое, что нужно знать о присуждении «сахаровки» Алексею Навальному.

Второе. Нобелевская премия мира в 2021 году была присуждена россиянину Дмитрию Муратову — главреду «Новой газеты». И вот — премия Сахарова — досталась тоже российскому блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному. Такого, что бы обе эти премии за один год уходили в одну страну — происходит впервые. Что говорит об одном - устроители этих наград просто таки сфокусировали свое драгоценное внимание именно на России.

К чему бы это?

Третье. Поклонники Навального очень переживали, что Нобелевка досталась не ему (хотя переживал и штаб белорусской оппозиционерки Тихановской, например, там даже шампанское, как говорят приготовили, но остались без премии). Видимо, западным «блюстителям свобод и демократии» обиды за Навального показались важнее переживаний Тихановской (или влияние на Россию важнее, чем на Белоруссию?). И они «подсахарили» огорчение именно коллективному Навальному.

Четвертое. Премия Сахарова считается наградой Европарламента. То есть, депутатов от стран ЕС. Хотя сами депутаты за то, кому вручать премию открыто на общем заседании не голосуют. Это делается кулуарно - на комитетах и конференциях председателей Европарламента. То есть, простор для продвижения «нужных лауреатов» достаточный.

Пятое. Чек на 50 тысяч евро и диплом лауреата обычно вручает глава Европарламента в декабре. Но Алексей Навальный в это время еще будет находится в колонии во Владимирской области. Ждать его освобождения Европарламент вряд ли станет, ведь вручение премии под телекамеры — как раз то, ради чего она и присуждалась — важный политический жест. Скорее всего, чек и диплом торжественно вручат жене или соратникам Навального.

Шестое. Кому еще из граждан бывшего СССР вручалась ранее премия имени Сахарова? Список невеликий, но знаковый. Это белорусский оппозиционер Александр Маленкевич (2006 г.), российские правозащитники Сергей Ковалев и Людмила Алексеева (2009 г.), украинский режиссер, осужденный в РФ за подготовку теракта в Крыму, Олег Сенцов (2018 г.). Алексей Навальный — теперь в их ряду.

Седьмое. За что премия Сахарова вручается. «За защиту права человека на свободу слова, защиту прав меньшинств, уважение международного права, развитие демократии и отстаивание верховенства закона». Это официальная формулировка.