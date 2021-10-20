В России изменят программы подготовки водителей

Грамотно ли автошколы в России обучают водителей? Вопрос риторический. Качество обучения не устраивает ни людей, желающих получить водительские права, ни власть. Именно поэтому экспертный центр «Движение без опасности» по заказу Института развития профессионального образования (подведомственное учреждение Минпросвещения России) подготовил проект новой примерной программы профессионального обучения водителей транспортных средств. Документ предусматривает сокращение числа обязательных для посещения занятий по теории (часть материала вынесена на самостоятельное изучение), а сам образовательный процесс становится более прикладным: программа предусматривает установку детских автокресел и изучение психологии водителя. Проект программы прошел обсуждение на круглом столе с участием экспертов отрасли.

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАПРОС НА РЕДАКТУРУ»

С 1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Так, для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств из экзамена исключается этап «площадки», он включен в «городскую» часть экзамена. Но это был лишь первый этап изменений в отрасли…

«Есть фундаментальный запрос на редактуру нормативной правовой базы, которая в целом регулирует обучение, - сообщил генеральный директор экспертного центра «Движение без опасностей» Вадим Мельников.

Проблема в том, что рынок автошкол в настоящее время переживает кризис. С 2018 года количество желающих пройти обучение и получить водительское удостоверение сократилось почти на треть. Ужесточение требований в связи с пандемией коронавируса привели к сокращению автошкол до 6600 на всю страну, а работа сохранившихся образовательных организаций вызывает вопросы.

«В 2020 году экзамен на право управления транспортным средством с первого раза сдали 27% кандидатов в водители, - отметил Сергей Антонов, аналитик отдела изучения проблем нормативного правового и аналитического обеспечения ФКУ «Научный центр БДД МВД России». Схожая тенденция наблюдается и при получении права на управление транспортными средствами дополнительных категорий и подкатегорий: в 2020 году количество таких водителей составило 188 тысяч, а сдавших экзамен с первого раза 66 тысяч, что составляет 35%».

«КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД ЭКСПЕРТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ»

В 2014 году Минобрнауки утвердил примерные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий. Каждая автошкола на их основе готовит собственную образовательную программу. Документ Минобрнауки уже признан устаревшим.

«Одна из ярких проблем индустрии - нет единого стандарта обучения. Очень часто квалификация мастеров производственного обучения сводится к лозунгу «делай как я», нежели к некоему процессу последовательного освоения учебного материала, - отметил руководитель экспертно-методологического отдела «Движения без опасностей» Владимир Бахарев.

Проект разработанной примерной программы представил методист рабочей группы, эксперт группы учебно-методического обеспечения Департамента профессионального обучения ДОСААФ России. Программа разработана по модульному принципу. Объем часов теоретических и практических занятий, отводимый на освоение программы, сокращен со 190/188 часов до 146/144 часов за счет освоения части объема часов теоретических занятий обучающимися самостоятельно, но под контролем преподавателя. Примерный учебный план предусматривает вариативную часть учебных циклов, составляющую 20 % от общего объема примерной программы. В содержание программы включены вопросы обеспечения безопасности пользователей СИМ, необходимость использования детских удерживающих устройств (ДУУ) при перевозке детей до 12-летнего возраста, правила подбора и установки детских удерживающих устройств, систему ISOFIX. Предусмотрено проведение практических занятий с применением активных методов обучения (решение ситуационных задач) по изучаемым темам, а также практическое занятие по оформлению документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции. В учебный модуль «Психофизиологические основы деятельности водителя» включена тема «Культура вождения и этика водителей», в рамках которой предстоит изучать «личность водителя и мотивацию безопасного вождения» и «понятия об этике и этических нормах».

По сути тела, отрасли представлен четкий образовательный алгоритм, который приводит к прогнозируемому результату. Какова реакция руководства автошкол? Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов документ поддержал, назвав его результатом «колоссального труда экспертов высокого уровня». Но другие представители отрасли выступили с критикой. Она понятна: основная задача руководства многих автошкол – минимизировать издержки. А любые изменения нынешнего положения дел на рынке приведут к дополнительным расходам.

Новая примерная программа профессионального обучения водителей создана в рамках действующего федерального законодательства. Документ еще будет дорабатываться, пройдет несколько экспертиз и обсуждений, в том числе с участием представителей ГИБДД. После чего будет направлен в Минпросвещения России.