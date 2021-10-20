Бразильская мелодрама в британской королевской семье: кто отец принца Гарри

Уже в следующем году принц Гарри должен представить мемуары о жизни в королевской семье, которые он уже давно писал в тайне ото всех Фото: REUTERS

Прошлое принцессы Дианы никак не дает спокойно спать многочисленным комментаторам из Интернета. Вот и сейчас пользователи крупнейшего в сети англоязычного форума "Reddit" начали копаться в грязном белье матери наследников британского трона.

Все началось с фотографии, на которой запечатлен инструктор по верховой езде Дианы по имени Джеймс Хьюит и сын принцессы Гарри. Как говорится - одно лицо, в особенности с учетом того, что и у "отца" и у "сына" одинаковые рыжие волосы, которые встречаются весьма редко! Тем более, что конюху и принцессе приписывали активные "отношения".

Все началось с этой фотографии

Роман принцессы и офицера кавалерии длился в течение пяти лет, но счастья им не принес. Когда общественность узнала об адюльтере в 1991 году, Хьюитт отправился воевать в Персидский залив, где как раз шли военные действия, а в 1994 году он уволился в запас.

Однако все оказалось не так просто. Все-таки считается, что Диана начала встречаться с Хьюитом в 1986 году, а Гарри родился в 1984. Так что во время первой встречи с "отцом" "сыну" было уже два года. Сам Хьюитт каждый раз, когда его спрашивали об отцовстве, категорически отрицал это, а генетическая экспертиза тоже не показала проблем в "фамильном древе" Гарри.

А по поводу "рыжести" достаточно посмотреть фотографию деда Гарри, принца Филиппа, который, кстати, был еще и родственников российскому самодержцу. Вот уж где одно лицо!

А по поводу "рыжести" достаточно посмотреть фотографию деда Гарри

Есть у Гарри и родственные черты бабушка Елизаветы II Марии Текской (1867-1953) – рыжие волосы, форма бровей и "квадратная" челюсть.

Есть у Гарри и родственные черты бабушка Елизаветы II Марии Текской

Впрочем, уже в следующем году принц Гарри должен представить мемуары о жизни в королевской семье, которые он уже давно писал в тайне ото всех. Право издания рукописи выкупило издательство Penguin Random House за 20 миллионов долларов, ожидая, что там будет много "горячих" фактов. Так что, возможно, мы скоро все узнаем правду о "шокирующих тайнах" принцессы Дианы.