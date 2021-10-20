Ленинградская область обновляет сердечно-сосудистые отделения

Хирург Евгений Галлингер, победитель конкурса «Лидеры России-2020», провел первые операции в обновленной операционной Всеволожской больницы. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

Ленинградская область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновляет сердечно-сосудистые отделения. Почти полгода длилась реконструкция отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения во Всеволожске. За это время были отремонтированы помещения, закуплено и установлено новое оборудование. Недавно ремонт закончился, и 20 октября в обновленной операционной хирурги прооперировали первых пациентов.

Отделение во Всеволожской больнице работает с 2014 года. В год здесь проводится более 1200 лечебных и диагностических процедур. Пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы поступают сюда на лечение не только из Всеволжского района, но и со всей области. Это и плановые, и экстренные случаи: отделение работает круглосуточно без выходных. По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Владимира Ардеева, число обращений пациентов с каждым годом растет.

- С самого начала работы, с 2014 года, через наше отделение проходит большой поток пациентов, мы делаем до 14 операций в день, - рассказал Владимир Ардеев. - Также наблюдается ежегодное увеличение количества обращений пациентов по разным нозологиям. Отделение работает в режиме 24/7, принимая как плановых, так и экстренных пациентов. Некоторые операции очень длительные по времени, самая долгая продолжалась 8 часов. А состояние некоторых наших пациентов таково, что требует немедленного вмешательства.

Отделение давно нуждалось в расширении лечебных мощностей. Благодаря реконструкции врачи смогут оказывать помощь большему числу пациентов.

- Теперь мы можем оперировать большее количество пациентов, оказывая экстренную помощь без задержек и спасая жизни жителей как Всеволожского района, так и других районов Ленинградской области, - подчеркнул Владимир Ардеев.

По его словам, новое специализированное оборудование для лечения и диагностики внутрисосудистых болезней помогает врачам ставить более точный диагноз. В отделении появились ангиографических установки, внутрисосудистый ультразвук и оборудование для физиологического измерения значимости стеноза.

- Внутрисосудистый ультразвук помогает досконально изучить состояние сосуда. Благодаря этому доктора могут поставить более точный диагноз, выбрать более правильную стратегию выполнения операции, а так же проконтролировать оптимальную имплантацию стента, - отметил глава отделения.

Оборудование отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» полностью обновлено не только во Всеволжской клинической больнице, но и в Ленинградской областной клинической больнице. Также открыты отделения в Гатчинской КМБ и в Тихвинской больнице.

Напомним, по итогам первого полугодия 2021 года Ленинградская область стала лидером по результатам выполнения нацпроекта «Здравоохранение». Регион вышел на первое место в национальном рейтинге, оценивающем достижения всех субъектов РФ в сфере медицины. Ленинградская область активно строит и реконструирует поликлиники и больницы, закупает оборудование для первичного звена и для региональных высокотехнологичных стационаров. Даже с началом пандемии коронавируса регион не прекращал работать над исполнением нацпроекта. Открывая ковидные госпитали и переобучая врачей для работы в «красных зонах», власти Ленинградской области одновременно решали стратегические задачи по модернизации других сфер здравоохранения.