Каждый девятый житель Ленинградской области хотел бы открыть свой бизнес

Каждый девятый житель региона хотел бы открыть собственное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинградская область готова оказать поддержку начинающим предпринимателям. Как показал онлайн-опрос, проведенный в соцсетях Центром управления регионом, каждый девятый житель области хотел бы создать свой бизнес. При этом больше половины – 51% опрошенных - признались, что мечтают стать предпринимателями, чтобы заниматься любимым делом. Еще 21% респондентов видит в предпринимательстве возможность не зависеть от работодателя и полагаться только на себя. Основной причиной, по которой они пока не основали собственное дело, 78% ленинградцев назвали отсутствие стартового капитала.

Как выяснилось, большинство опрошенных жителей региона (78%) знает о государственной поддержке предпринимателей. Еще больше людей проинформировано об оформлении статуса самозанятого: об этой возможности ведения бизнеса наслышан 91% респондентов. Почти половина (47%) ленинградцев, мечтающих о собственном деле, призналась, что выбрали бы упрощенную систему налогообложения.

В целом о готовности открыть собственный бизнес в ближайшие два года сообщили 50% участников опроса.

- В Ленинградской области сегодня создано несколько механизмов поддержки новых предпринимателей. Так, например, для начинающих на муниципальном уровне предусмотрены так называемые «стартовые» субсидии компенсация затрат на открытие бизнеса в сумме до 700 тысяч рублей. Те, кто находится в поисках работы, и решил стать предпринимателем, могут также рассчитывать на финансовую помощь от Службы занятости населения - 192 тысячи рублей на открытие бизнеса и 92 тысячи рублей за каждого сотрудника, которого возьмут на работу, - сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Еще одна форма поддержки начинающих предпринимателей – социальный контракт. Он помогает открыть собственное дело людям с доходами ниже прожиточного минимума. Заключив такой контракт с органами соцзащиты Ленинградской области, человек получает статус самозанятого или предпринимателя и первоначальный капитал - до 300 тысяч рублей. Эти средства нужно вложить в открытие своего дела. Например, их можно направить на обучение, составление бизнес-плана, приобрести на них необходимое оборудование или материалы.

Региональный Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области проводит бесплатные консультации, а также обучение для начинающих бизнесменов и самозанятых. После регистрации индивидуальные предприниматели могут претендовать на субсидии по различным направлениям деятельности. А еще через три месяца после открытия своего дела предприниматели могут воспользоваться льготными государственными микрозаймами Фонда по ставкам 2,5 – 5,0% годовых.

Опрос проводился Центром управления регионом в соцсетях среди жителей Ленинградской области старше 18 лет. Такая онлайн-социология помогает выяснить мнение жителей региона по самым разным вопросам, от качества предоставляемых госуслуг до городского благоустройства. Собранную информацию ЦУР использует при составлении рекомендаций, которые затем передаются в профильные органы исполнительной власти Ленинградской области.