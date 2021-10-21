Пётр Бирюков: Все московские фонтаны подготовили к зиме

Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень вовсю хозяйничает в столице и даже зима уже напомнила о себе первыми снежинками. Накануне холодов специалисты Комплекса городского хозяйства завершили консервацию столичных фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ, - объяснил заммэра. - Сначала из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, ставят заглушки».

По его словам, фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными деталями защищают зимой с помощью специальных конструкций. К примеру, «Репинский» и «Пушкинский» прячут под металлическими щитами. А светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью разбирают. Сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

ПЛАНЫ

Этой зимой коммунальные службы будут не только бороться со снегопадами и гололедом, но еще по традиции готовить столичные фонтаны к весне.

«Порядка 350 специалистов проводят проверку и ремонт насосного оборудования, фильтров и струеобразующих элементов, монтаж щитов управления подводной подсветки и систем безопасности коллекторов, профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики», - рассказал Петр Бирюков.

Каждому фонтану проводят регулярный осмотр конструктивных и декоративных деталей, проверку электротехники, вентиляции и отопления насосных станций. Кроме того, сами сооружения и подступы к ним чистят от снега и наледи. А еще зимой внимательно следят за тем, чтобы без сбоев работали дренажные насосы. С их помощью из фонтанов откачивают талые воды.

ЦИФРА

Сегодня в столице насчитывается около 600 фонтанов. Среди них - традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.