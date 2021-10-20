«Это стерилизация»: Катя Лель считает, что прививка от коронавируса уничтожит будущее поколение

Катя Лель. Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно ряды антипрививочников покинула Виктория Боня. Модель, заявившая, что вакцинация – это чипирование, все-таки сделала прививку от COVID-19. В Монако, где сейчас живет Боня, без вакцинации нельзя выходить на улицу – и Вика сдалась. А вот еще одна ярая противница вакцины Катя Лель по-прежнему считает прививку вредной для здоровья. Более того, певица уверена, что вакцинация от коронавируса скажется на грядущем поколении. Катя придерживается версии, что вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие. И из-за этого, по ее мнению, будущее поколение просто вымрет.

- Доказали, что то, что содержится там, влияет на генетику человека, влияет на деторождение. Это стерилизация – не будет больше нового поколения, понимаете? Так много причин, которые не во благо человечества. Я не знаю, что будет завтра, но времена грядут непростые, и все, что я хочу пожелать нам, друзья, это силы духа, доброты, любви. Мы не справимся друг без друга. Все, что нам поможет – это любовь друг к другу, без нее мы не выживем, – заявила Катя порталу POPCAKE.TV.

Возможно, это озарение пришло к певице из космоса. Ранее Катя не раз утверждала, что контактировала с представителями внеземных цивилизаций. Артистка рассказывала, что в юности ее забрали инопланетяне и похитили у нее зубы. Затем гуманоиды вернули будущую звезду домой, но трех зубов Катя в итоге не досчиталась. Да и сейчас Лель постоянно видит в небе таинственные знаки. Как-то, например, рассказала журналистам, что регулярно наблюдает летающие тарелки. Поклонники тогда не на шутку встревожились за ментальное здоровье звезды. Но Катя на полном серьезе расписывала, что «тарелочки» довольно часто летают над Москвой.

- Дочь и муж видят тарелки каждый день — в центре Москвы на Новослободской. Я их снимаю на видео. Они следят за мной, - поделилась звезда. - Вот думаю, почему я одна сумасшедшая? Почему больше никто этого не видит? Даже мужу и дочери говорю: «Если мама вдруг исчезнет, вы знаете, где я». Люди, мои дорогие, не нужно смеяться, вы знаете, как непредсказуем наш мир.

Катя придерживается версии, что вакцина от COVID-19 вызывает бесплодие. И из-за этого, по ее мнению, будущее поколение просто вымрет. Фото: Иван МАКЕЕВ

К счастью, мнение певицы о том, что вакцина от ковида погубит мир, разделяют далеко не все. Актриса Татьяна Васильева, например, убеждена, что только всеобщая вакцинация может спасти планету.

- У нас просто нет другого выбора. Такие меры – это лучше, чем лежать в больнице или умереть. Сейчас появляется хотя бы какой-то шанс выжить. 45 % привившихся – это же тоже большая цифра. И что мне теперь, из-за остальных лечь на диван и ждать, когда привьются остальные?! А если они этого не сделают? – возмущается Татьяна Васильева.

А продюсер Виктор Дробыш призвал не слушать никаких теорий заговора.

- Я, например, сделал прививку. Пусть вакцинируются все, нечего болтаться без вакцинации. И не надо слушать всякие теории заговора, - сообщил продюсер Телепрограмме.pro.