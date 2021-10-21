"Булаву" метнули точно: Россия провела испытания баллистической ракеты с атомной подлодки в Белом море

Фото: Министерство обороны РФ

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" из акватории Белого моря. Об этом в четверг утром сообщили в Минобороны России.

Пуск баллистической ракеты был произведен крейсером из подводного положения. Ракета отлично разогналась, разделилась на боевые блоки, которые преодолели более 6 тысяч километров и успешно поразили все цели на камчатском полигоне Кура.

Отметим, что одна "Булава" способна переносить до 10 блоков, взрыв которых эквивалентен 150 килотонн тротила (американский самолет в 1945 году сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш" эквивалентом до 18 килотонн тротила).

Каждая боеголовка "Булавы" имеет не только огромную мощь, но и способность маневрировать, а новое топливо позволяет им ускоряться так, что сбить их становится просто невозможно.

Свою термоядерную начинку "Булава" может забросить на расстояние превышающее девять тысяч километров.

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