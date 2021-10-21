Юнна Мориц: А я не готова к «переговорам», чья суть - два слова: «Сдавайся, рус!»

Великая Поэтесса прочитала обозревателю KP.RU Александру Гамову и посетителям сайта своё «фронтовое стихотворение»
Фото: Александр ГАМОВ
- ...Сейчас многое поменялось, Саша, потому что нас все время берут на испуг. Но - когда берут на испуг, тогда рождается наше бесстрашие.
- Юнна Петровна! Я вот сейчас поставил рядом, - а, может быть, они сами встали - два ваших стихотворения. Первое - «Читая суть…»
Что значит - "готовность к переговорам"?
Это значит - "Сдавайся, Советский Союз!"
- Да. Они все время вопят, что Россия не готова к переговорам. А переговоры-то в чем заключены в данном случае?
- И стихотворение, которое мы уже публиковали:
Изобрети, Россия, вакцину от недуга,
От вируса, который внедряется в мозги...
И, знаете, какое я открытие сделал? Что между строк этих стихотворений читаются и другие стихи Юнны Мориц. Может такое быть?
- Ну, без этого и быть никак нельзя. Потому что фронт работ моих заключается как раз в том, что «фронт» в переводе означает «в лоб», лицом к лицу.
Фронт моих работ - в том, что я стою лицом к лицу супротив всего, что творят эти русофобские...
- Вот эти стихи мы однажды даже в заголовок выносили:
Изобрети, Россия, вакцину от позора,
От Беловежской Пущи, от вируса мозгов...
Что, нам еще какие-то Беловежские Пущи грозят, Юнна Петровна?
- Да, безусловно.
- А где они? Можете назвать географические адреса?
- Нет.
- А по времени, где и когда они могут возникнуть?
- Я могу только сказать, что нам же напрямик говорят, что теперь Россию будут взрывать исламским национализмом. Они рассчитывают на то, что ислам в России - такой же, как тот, с которым они имели дело в ИГИЛе. (Запрещённая в России организация. - А.Г.)
А у нас совсем другой ислам. У меня есть стихи о том, что у нас как раз складчина из более чем 100 народов. Россия это страна народов
- Когда вы говорите: «А я никогда не буду готова к переговорам, чья суть – всего два слова: «сдавайся, рус».
- Ну да.
- Вы говорите от имени России?
- Конечно. Отечество, которое во мне. Таких людей, как я, как бы мало, но это очень много. Потому что существует другая Россия, которая пользуется покровительством и поддержкой, подпиткой, и наградами, премиями властей. Не будем это скрывать, это существует тоже, но это другая Россия.
- То есть, в принципе, если мы будем вооружены такими эпиграфами к нашей жизни, как стихи Юнны Мориц, то не так все плохо, Юнна Петровна?
- Ну, что значит «не так все плохо»? В сущности, все испытания, которые выпадают на долю человека, страны, они могут быть рассмотрены с точки зрения множества философий. И если человек болен, это плохо, но он выздоровел, и это прекрасно. Если страна попала на мельницу, где крутятся жернова с двух сторон – с одной стороны, нас молотит Запад, с другой стороны - Восток, то если мы останемся в целости, это прекрасно.
Речь идет о целости нашей страны. И сейчас все направлено на то, чтобы ее по-всякому разрушить. Ну, как можно приветствовать, например, премию Сахарова, которой сейчас наградили Навального, обзывающего героев Великой Отечественной войны «куклами в орденах»?
Вот я давным-давно была награждена премией Сахарова за мужество (и там еще какие-то достоинства) писателя. Я никогда не пишу об этом, никогда не хвастаюсь тем, что имею эту премию. А сейчас я должна сказать, что эта премия, как и Нобелевская премия мира, стала позорной. Она стала русофобской. А что такое русофобщина? Ненависть к нации, ненависть к целой стране. Это гитлерячество. И я пишу об этом постоянно. Это тот же Освенцим, тот же Бабий Яр. Чем отличается сжигание живьем людей в Одессе, которые не согласны жить под гитлерьём и становиться гитлерьём, чем это отличается от Освенцима, от Бабьего Яра? Да ничем.
- Согласен. У вас голос такой хороший сегодня.
- Ну да. Я еще поставлю два стихотворения, которые выбрала. У меня в запасе много всего…
- Может быть, почитаем?
- Я еще должна перепечатать на листочки. Я же работаю. Вся моя работа – ручная работа, я никогда не пишу стихи на компьютере, я просто их перепечатываю с листочка. А поскольку бумага стоит дорого, то я на одном листике иногда пишу на одной стороне два стихотворения и на другой два стихотворения. Это такой у меня метод, тоже интересный.
- Я тоже так любил. Знаете, почему? Потому что она заряжается, бумага.
- Не то слово! Существует даже одежда у нас такая, она чаще всего бывает старенькая, любимая, иногда даже ветхая, и я даже прошу и сама ставлю на нее цветные заплаты, но в этой одежде живет дух полётности творческой, и эта одежда особенная.
Хочешь услышать стихотворение «Читая суть»?
- Да, конечно.
(Юнна Мориц читает стихотворение)
ЧИТАЯ СУТЬ
Что значит - "готовность к переговорам"?
Это значит - "Сдавайся, Советский Союз!"
Он готов и сдаётся!.. Мотай на ус:
Потом раздаётся - "Сдавайся, рус!"
К таким чудесным переговорам
Готовы горбельцыны, дружным хором
Россию сдавая, как тяжкий груз!
А я - не готова и не сдаюсь,
Отчество я не сдаю, в котором -
Такую "готовность к переговорам"
Готова требовать русофобщина,
Американщина и европщина, -
А я - не готова и не сдаюсь,
А я никогда не буду готова
К "переговорам", чья суть - два слова,
Всего два слова: "Сдавайся, рус!"
На гитлерячьей была листовке
Такая "готовность к переговорам",
В дни гитлерячьей бомбардировки
Она летала над тем простором,
Отечество я не сдаю в котором:
Оно - во мне, в глубине Вселенной,
В моей бессмертной душе нетленной,
Оно земным и небесным взором
Читает суть!.. И мотай на ус:
Что значит - "готовность к переговорам"?
Когда раздаётся - "Сдавайся, рус!"
* * *
Изобрети, Россия, вакцину от недуга,
От вируса, который внедряется в мозги,
Чтоб рухнула Россия, любя врага, как друга,
Боготворить мечтая своих врагов круги, –
Себе спастись от этой заразы помоги!
Изобрети, Россия, вакцину от подлянки,
Которая – измены под видом перемен,
Под видом проходящей ангины и ветрянки,
Бронхита, от которого в России ставят банки, –
Изобрети вакцину от самосдачи в плен!
Изобрети, Россия, вакцину от позора,
От Беловежской Пущи, от вируса мозгов,
Где русофобским ядом отравленная свора
В Россию притащила свой вирус приговора –
Россию ненавидеть, любить её врагов!
Изобрети, Россия, вакцину для защиты
От вируса, который сражается с тобой,
Как ненависть к России, которой знамениты
Нацизма уголовники, преступники, бандиты,
Под видом демократии творящие разбой!
Изобрети, Россия, вакцину от заразы,
От вируса российских кругов и рычагов,
Готовых сдать Россию под натовские базы, –
Таков их путь на запад – и больше никаков:
Россию ненавидеть, любить её врагов!