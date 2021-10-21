Юнна Мориц: А я не готова к «переговорам», чья суть - два слова: «Сдавайся, рус!»

Великая Поэтесса прочитала обозревателю KP.RU Александру Гамову и посетителям сайта своё «фронтовое стихотворение» Фото: Александр ГАМОВ

- ...Сейчас многое поменялось, Саша, потому что нас все время берут на испуг. Но - когда берут на испуг, тогда рождается наше бесстрашие.

- Юнна Петровна! Я вот сейчас поставил рядом, - а, может быть, они сами встали - два ваших стихотворения. Первое - «Читая суть…»

Что значит - "готовность к переговорам"?

Это значит - "Сдавайся, Советский Союз!"

- Да. Они все время вопят, что Россия не готова к переговорам. А переговоры-то в чем заключены в данном случае?

- И стихотворение, которое мы уже публиковали:

Изобрети, Россия, вакцину от недуга,

От вируса, который внедряется в мозги...

И, знаете, какое я открытие сделал? Что между строк этих стихотворений читаются и другие стихи Юнны Мориц. Может такое быть?

- Ну, без этого и быть никак нельзя. Потому что фронт работ моих заключается как раз в том, что «фронт» в переводе означает «в лоб», лицом к лицу.

Фронт моих работ - в том, что я стою лицом к лицу супротив всего, что творят эти русофобские...

- Вот эти стихи мы однажды даже в заголовок выносили:

Изобрети, Россия, вакцину от позора,

От Беловежской Пущи, от вируса мозгов...

Что, нам еще какие-то Беловежские Пущи грозят, Юнна Петровна?

- Да, безусловно.

- А где они? Можете назвать географические адреса?

- Нет.

- А по времени, где и когда они могут возникнуть?

- Я могу только сказать, что нам же напрямик говорят, что теперь Россию будут взрывать исламским национализмом. Они рассчитывают на то, что ислам в России - такой же, как тот, с которым они имели дело в ИГИЛе. (Запрещённая в России организация. - А.Г.)

А у нас совсем другой ислам. У меня есть стихи о том, что у нас как раз складчина из более чем 100 народов. Россия это страна народов

- Когда вы говорите: «А я никогда не буду готова к переговорам, чья суть – всего два слова: «сдавайся, рус».

- Ну да.

- Вы говорите от имени России?

- Конечно. Отечество, которое во мне. Таких людей, как я, как бы мало, но это очень много. Потому что существует другая Россия, которая пользуется покровительством и поддержкой, подпиткой, и наградами, премиями властей. Не будем это скрывать, это существует тоже, но это другая Россия.

- То есть, в принципе, если мы будем вооружены такими эпиграфами к нашей жизни, как стихи Юнны Мориц, то не так все плохо, Юнна Петровна?

- Ну, что значит «не так все плохо»? В сущности, все испытания, которые выпадают на долю человека, страны, они могут быть рассмотрены с точки зрения множества философий. И если человек болен, это плохо, но он выздоровел, и это прекрасно. Если страна попала на мельницу, где крутятся жернова с двух сторон – с одной стороны, нас молотит Запад, с другой стороны - Восток, то если мы останемся в целости, это прекрасно.

Речь идет о целости нашей страны. И сейчас все направлено на то, чтобы ее по-всякому разрушить. Ну, как можно приветствовать, например, премию Сахарова, которой сейчас наградили Навального, обзывающего героев Великой Отечественной войны «куклами в орденах»?

Вот я давным-давно была награждена премией Сахарова за мужество (и там еще какие-то достоинства) писателя. Я никогда не пишу об этом, никогда не хвастаюсь тем, что имею эту премию. А сейчас я должна сказать, что эта премия, как и Нобелевская премия мира, стала позорной. Она стала русофобской. А что такое русофобщина? Ненависть к нации, ненависть к целой стране. Это гитлерячество. И я пишу об этом постоянно. Это тот же Освенцим, тот же Бабий Яр. Чем отличается сжигание живьем людей в Одессе, которые не согласны жить под гитлерьём и становиться гитлерьём, чем это отличается от Освенцима, от Бабьего Яра? Да ничем.

- Согласен. У вас голос такой хороший сегодня.

- Ну да. Я еще поставлю два стихотворения, которые выбрала. У меня в запасе много всего…

- Может быть, почитаем?

- Я еще должна перепечатать на листочки. Я же работаю. Вся моя работа – ручная работа, я никогда не пишу стихи на компьютере, я просто их перепечатываю с листочка. А поскольку бумага стоит дорого, то я на одном листике иногда пишу на одной стороне два стихотворения и на другой два стихотворения. Это такой у меня метод, тоже интересный.

- Я тоже так любил. Знаете, почему? Потому что она заряжается, бумага.

- Не то слово! Существует даже одежда у нас такая, она чаще всего бывает старенькая, любимая, иногда даже ветхая, и я даже прошу и сама ставлю на нее цветные заплаты, но в этой одежде живет дух полётности творческой, и эта одежда особенная.

Хочешь услышать стихотворение «Читая суть»?

- Да, конечно.

(Юнна Мориц читает стихотворение)

ЧИТАЯ СУТЬ

Что значит - "готовность к переговорам"?

Это значит - "Сдавайся, Советский Союз!"

Он готов и сдаётся!.. Мотай на ус:

Потом раздаётся - "Сдавайся, рус!"

К таким чудесным переговорам

Готовы горбельцыны, дружным хором

Россию сдавая, как тяжкий груз!

А я - не готова и не сдаюсь,

Отчество я не сдаю, в котором -

Такую "готовность к переговорам"

Готова требовать русофобщина,

Американщина и европщина, -

А я - не готова и не сдаюсь,

А я никогда не буду готова

К "переговорам", чья суть - два слова,

Всего два слова: "Сдавайся, рус!"

На гитлерячьей была листовке

Такая "готовность к переговорам",

В дни гитлерячьей бомбардировки

Она летала над тем простором,

Отечество я не сдаю в котором:

Оно - во мне, в глубине Вселенной,

В моей бессмертной душе нетленной,

Оно земным и небесным взором

Читает суть!.. И мотай на ус:

Что значит - "готовность к переговорам"?

Когда раздаётся - "Сдавайся, рус!"

* * *

Изобрети, Россия, вакцину от недуга,

От вируса, который внедряется в мозги,

Чтоб рухнула Россия, любя врага, как друга,

Боготворить мечтая своих врагов круги, –

Себе спастись от этой заразы помоги!

Изобрети, Россия, вакцину от подлянки,

Которая – измены под видом перемен,

Под видом проходящей ангины и ветрянки,

Бронхита, от которого в России ставят банки, –

Изобрети вакцину от самосдачи в плен!

Изобрети, Россия, вакцину от позора,

От Беловежской Пущи, от вируса мозгов,

Где русофобским ядом отравленная свора

В Россию притащила свой вирус приговора –

Россию ненавидеть, любить её врагов!

Изобрети, Россия, вакцину для защиты

От вируса, который сражается с тобой,

Как ненависть к России, которой знамениты

Нацизма уголовники, преступники, бандиты,

Под видом демократии творящие разбой!

Изобрети, Россия, вакцину от заразы,

От вируса российских кругов и рычагов,

Готовых сдать Россию под натовские базы, –

Таков их путь на запад – и больше никаков:

Россию ненавидеть, любить её врагов!