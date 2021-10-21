«Тест-драйв» на ГАЗе: авторы лучших идей построят новые бизнес-проекты

В начале октября в группе компаний ГАЗ прошла защита проектов очередной акселерационной программы «Тест-драйв». Развитие предпринимательского мышления и формирование прогрессивно мыслящих команд из числа сотрудников предприятия, осуществляющих поиск новых направлений развития – одна из приоритетных задач любого бизнеса на сегодня. Каков результат программы? Три из пяти проектов уже приняты к внедрению и сейчас вносятся в пятилетнюю стратегию развития компании.

ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ

«Требования просты: идея должна давать заметный экономический эффект для бизнеса. Мы поставили для себя планку увеличить выручку компании на 1 млрд руб в год за счет новых бизнес-направлений», - сообщил директор департамента ТРИЗ «Группы ГАЗ» Алексей Фоменко.

«Для участия в программе не требуются мега-идеи, которые мгновенно перевернут деятельность компании, ведь это не совсем конкурс идей. Это скорее конкурс команд, которые будут над идеями работать, - добавляет Николай Саунин, заместитель директора департамента ТРИЗ. - Сильные команды состоят из участников, дополняющих друг друга, например, у кого-то получается хорошо придумывать идеи, а у кого-то - искать бизнес-партнеров, договариваться с людьми».

В «Группе ГАЗ» принцип вовлечения работников в улучшение всех процессов промышленник Олег Дерипаска внедрил еще в начале нулевых: сотрудники мотивированы предлагать идеи и инициативы по улучшению компании и участвовать в их внедрении. Акселерационную программу в компании впервые запустили в прошлом году. Организаторы - дирекция по персоналу и департамент ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Победители стали участниками акселерационной программы. Темы их предложений самые разные: освоение выпуска новых транспортных средств, внедрение передовых технологий производства комплектующих, интернет-коммуникации, послепродажное сопровождение техники.

В этом году в компании был запущен второй поток акселерационной программы. В течение нескольких месяцев ее участники под руководством опытных экспертов проходили обучение, готовили бизнес-проекты, формировали команды для их воплощения в жизнь. А теперь представили результаты своих трудов топ-менеджерам автогиганта.

Директор департамента ТРИЗ Алексей Фоменко отметил глубокую проработку проектов участниками: «Команды не просто теоретизировали, рисовали графики, придумывали бизнес-схемы, но и разрабатывали пилотные продукты, изучали рынок и клиентов, получали от них обратную связь, - подчеркнул он. - Это полезно и для будущего их проектов, и для личностного развития».

«СДЕЛАТЬ КОМПАНИЮ ЛУЧШЕ»

Участники обучения тоже довольны результатами: они существенно пополнили багаж своих компетенций, а их проекты заметно продвинулись вперед. Расскажем о некоторых из них…

Один из проектов - организации продаж сувенирной продукции под маркой «ГАЗ» -недавно успешно дебютировал на выставке COMTRANS-2021 в Москве, посетители которой охотно приобретали одежду и аксессуары с фирменной символикой.

- Сувенирная продукция - мощный инструмент продвижения бренда, повышения его узнаваемости и лояльности к нему целевых аудиторий, - говорит лидер команды, руководитель проекта по развитию маркетинговых коммуникаций «Группы ГАЗ» Елена Тихонова.

Участники проекта разработали коллекцию сувенирной продукции с корпоративной символикой, изучили спрос на нее. Каналами продаж для начала станут интернет-магазины и торговые автоматы на публичных площадках.

Одной из площадок продаж фирменной сувенирной продукции «Группы ГАЗ» могут стать центры семейного отдыха «ГАЗ-Град». Автор идеи и лидер команды этого проекта - инженер-конструктор подразделения объединенного инженерного центра ГАЗа в г. Павлово Анастасия Приставченко. Цель - популяризация технических специальностей среди детей в возрасте 5-10 лет в рамках их совместного досуга с родителями.

Члены жюри решили включить этот проект в корпоративную социальную программу «Новый социальный вектор», которая реализуется в компании. Создание семейных центров начнется с Павлова и других малых городов, жители которых особенно нуждаются в подобных сервисах.

Проект команды главного конструктора дирекции по производственному инжинирингу автозавода «ГАЗ» Андрея Лобашова предусматривает создание системы управления информацией об изделии, которая позволит ускорить проектирование и изготовление продуктов «Группы ГАЗ» в соответствии с пожеланиями заказчиков.

«Внедрение новой системы позволит всем участникам процесса размещения и выполнения заказа общаться в едином удобном информационном поле, клиент сможет через сайт формировать задание на изготовление техники с нужными ему характеристиками», - отметил А.Лобашов.

Финалисты второго потока приступили к реализации своих проектов, а руководство «Группы ГАЗ» уже ждет от сотрудников новых идей.

- Компании всегда нужны интересные, нестандартные решения для развития производственных процессов, создания новых продуктов и бизнес-моделей, - отметил А.Фоменко. - Поэтому акселерационная программа проводится на постоянной основе, мы готовимся к приему нового пула заявок на участие.