Деньги тем, кто нуждается

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В правительстве взяли курс на адресную поддержку россиян. Суть новой социальной политики в двух главных аспектах. Во-первых, денежную помощь от государства получают те, кто в ней нуждается. Во-вторых, большинство пособий выдаются без справок. Нужно лишь подать электронное заявление через портал госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Всю остальную информацию в ПФР узнают в профильных ведомствах.

1. Выплата будущим мамам

Это пособие могут получать женщины, вставшие на учет в женской консультации в первые 12 недель беременности. Пособие назначается, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Кроме того, проводится комплексная оценка нуждаемости (об этом ниже). Семейное положение будущей мамы значения не имеет. Размер выплаты - половина прожиточного минимума взрослого человека в регионе. Выплачивается до родов или прерывания беременности.

2. Выплата одиноким родителям детей от 8 до 17 лет

Одиноким родитель считается, если второго нет физически или ему судом назначены алименты. То есть если мама и папа развелись, но об алиментах договорились на словах, то в эту категорию семья не попадает. Как и в первом случае, доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения. При расчете среднедушевого дохода не считаются единовременные выплаты, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, которые семья получала на этого же ребенка. Все остальные компенсации, пенсии, пособия, алименты, стипендии, зарплаты, гонорары и прочее учитывают. Размер пособия - половина прожиточного минимума на ребенка.

Комплексная оценка нуждаемости

Состоит из двух критериев. Во-первых, обеспеченность имуществом. К примеру, семья может иметь и квартиру, и дом, и машину. Но если что-то есть в двух экземплярах, будут считать квадратные метры и другие нюансы. Так, семья может иметь две квартиры и считаться нуждающейся, если их жилая площадь не превышает 24 квадратов на человека. То же относится к дачам, машинам и пр. - не более одной на семью. Во-вторых, «правило нулевого дохода». Его суть в том, что у взрослых членов семьи обязательно должен быть доход или объективная причина его отсутствия. Список причин обширный. Например, это может быть уход за ребенком, учеба или продолжительная болезнь.