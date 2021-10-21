В Кремле оценили присуждение Навальному премии Сахарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что Алексей Навальный награжден премией Сахарова «за огромную личную храбрость в борьбе со злоупотреблениями». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил такое решение властей ЕС.

- Мы считаем, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение этих слов. Мы уважаем этот орган, но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям. Мы считаем, что подобные решения принимают люди, которые конкретно в этом эпизоде и в истории с этим фигурантом не располагают достоверной информацией, - заявил пресс-секретарь президента, видимо имея в виду недавние слова Владимира Путина. Российский лидер не раз повторял, что Навальный сидит не за оппозиционную работу, а за уголовное преступление.

В этом году в финал премии Сахарова кроме Навального попали афганские женщины и правозащитница из Боливии. Европарламент каждый год присуждает премию за «значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей». В прошлом году награду получили женщины Белоруссии.