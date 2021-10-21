Что стало с художником Юрием Пименовым после того как его покусала бешеная собака

Выставка "Юрий Пименов" продлится в Новой Третьяковке до января Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Если у вас плохое настроение - идите в Третьяковку. Там во всю идет скандально-ретроспективная выставка Юрия Пименова, автора "Новой Москвы", где дама под дождем в кабриолете.

"Живописцем счастья" называют французы своего Ренуара. Мы бы тоже могли называть нашего Юрия Ивановича (1903-1977) живописцем счастья. Его картины полны света, радости и Москвы. И настроение после выставки реально улучшается. Проверено.

Художник Юрий Пименов, 1974 год. Фото: ru.wikipedia.org

Но поскольку мы не во Франции живем, то никакого такого светлого определения Пименов не удостоился и отношение к нему крайне неоднозначное. Народ любит, народ радуется, а критики ведут себя оригинально. Сами на выставку ходят и тоже радуются, а сами потом приходят домой и в сетях пишут, ой, фу, там презренный соцреализм, там презренная лакировка действительности.

В фильме «Светлый путь» Александрова есть точно такой же кадр с Любовью Орловой за рулем. Это не Пименов скопипастил кадр, а режиссёр вдохновился «Новой Москвой» Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Не то чтобы Пименова ненавидят так же, как и художника Герасимова, изображавшего вождя под дождём и ещё разнообразно. Однако в высоколобой среде к нему относятся через большую губу. Не дай бог кому-то из студентов - искусствоведов защищать диплом по автору "Новой Москвы". Специалисты сморщатся и скажут:

- Вы выбрали неинтересную тему. Пименов был конъюнктурный и плохой художник.

Вот и после открытия выставки в Третьяковке граждане активизировались.

Популярный ютуб канал об искусстве Oh My Art даже посвятил выставке целый выпуск, где ведущая пыталась доказать, что "Новая Москва" - насквозь фальшивое произведение, а сам художник какой-то пошлый и самоповторяющийся.

Картины «Фронтовые дороги» и «Новая Москва» были написаны в 1944 и в 1960 годах соответственно.

Про самоповторы Пименова в наше время громко зазвучало с подачи Стаса Садальского. Несколько лет назад "народный блогер" выложил у себя картины Пименова, до смерти похожие на "Новую Москву". Во-первых, это "Фронтовые дороги", написанные в 1944 году, где точно такая же дама с точно такого же ракурса, но только в шапке, колесит по военному полю. Во-вторых, еще одна "Новая Москва", но уже шестидесятого года, где все то же самое, однако дама едет уже возле Крымского моста.

На полотне «В Москву» мы видим тот же самый ракурс.

Если бы Садальский был на выставке, он бы выложил еще четвертую картину. Например, полотно "В Москву". Погуляв по галерее можно убедиться, что ракурс, геометрия на картинах нашего "живописца счастья" примерно одинаковы и используются чуть менее чем везде.

Впрочем, хорошо это или плохо - вопрос рекламы. Как говорит "старый работник культуры" Армен Апресян, защищающий художника, если Пименов занимался самоповторами, то что тогда можно сказать Моне, который свои "Стога" писал по двадцать раз.

Пименов признавался, что больше всего любит писать людей, дороги и, конечно, дождь. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

- Больше всего на свете меня интересуют люди и дороги, - говорил Пименов.

Одна из удивительных особенностей художника в том, что непостижимым образом ему удавалось передавать звуки и запахи. Запах дождя, запах горячего асфальта, аромат свежих полевых цветов. Причем, даже хейтеры признают, что рисовальщиком и графиком он был великолепным, рука была поставлена отлично.

Картины «Франтихи» и «Вечер танцев» тоже чем-то похожи.

На его картинах слышен шелест платьев, цокот каблуков по трубам, голоса простых людей, преимущественно, очаровательных девушек. Мужчин художник изображал редко, в основном, в первый период своего творчества.

По поводу этого первого периода вообще дело интересное.

Ранний Пименов - это не то, что поздний. Поначалу он увлекался немецким экспрессионизмом и писал совершенно другие работы. Не про светлую Москву, само собой, а что-то страшненькое вроде "Инвалидов войны", 1926 года. Неудивительно, что все хейтеры любят раннего художника.

Ранняя картина «Инвалиды войны», написанная под влиянием немецких экспрессионистов. Такого себя Пименов не любил, а критики -любят. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Но потом художника покусала бешеная собака, после чего он пересмотрел свои взгляды на искусство и даже покаялся. Сказал, что ненавидит всякий модернизм, любит только реализм, новостройки, людей, дороги и особенно - дождь. Под это дело он принялся активно уничтожать старые картины, причем, умудрялся обманом добывать полотна даже из музеев. "Я вам новое напишу, в сто раз лучше", - обещал художник. Наивные музеи картины отдавали, а Юрий Иванович, заполучив живопись, смеялся мефистофельским смехом и безжалостно отправлял ее в топку.

Поэтому, - к нашему ужасу, - ранних работ осталось очень и очень мало. Но Третьяковка сделала интересное дело: изображения нашли (понятно, в виде копий) и накатали на тонкие стальные листы. Посмотреть интересно.

Одним нравится и они сетуют, что художник впоследствии так испортился и стал писать "заранее разрешенные вещи".

Картина "Футбол", 1926 г. Фото: Сергей СЕЛЕДКИН

Другие делают выводы о том, что почаще бы художников кусали бешеные собаки.

Не знаю, что добавить к этому. Разве что Пименов прожил длинную и счастливую жизнь. Он любил свою жену, занимался любимым делом, колесил по всему миру. "Был деятельным и много смеялся", - говорили о нем друзья.

Он был самым московским художником и даже существует термин "Пименовская Москва", обозначающий вот такую светлую столицу времен оттепели.

Еще - он преподавал на художественном факультете ВГИКа и сам много работал над фильмами. К примеру, был художником "Кубанских казаков" и фильма "Красное и Черное" Герасимова.

А кроме того, получил две Сталинские премии, но в конце жизни подписал письмо 25 деятелей культуры против реабилитации Сталина.

Но, с другой стороны, причем тут вообще Сталин. Какое это имеет отношение к творчеству? Да никакого, ведь правда же.

КСТАТИ

Выставка "Юрий Пименов" продлится в Новой Третьяковке до января. Цена билета 500 рублей, есть льготы. А поскольку желающих поглядеть много, то планировать визит нужно заранее на сайте.