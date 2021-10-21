Исторический выпуск «Ледникового периода»: Тарасова со шпицем, Боброва c антилопой на голове, Милохин и Медведева — в пионерских галстуках

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото: Максим ЛИ

Несмотря на горячий и непрекращающийся хейт блогера Дани Милохина, телеведущей Ксении Бородиной и других участников проекта, «Ледниковый период» плывет.

И если предыдущий выпуск был посвящен кино, то ближайший, что выйдет в эфир Первого в субботу 23 октября, — истории XX века.

Номера, поставленные хореографами шоу по мотивам известных мелодий, коснутся совершенно разных этапов развития России и СССР — от императорских времен до оттепели.

К примеру, олимпийская чемпионка Екатерина Боброва внезапно примерила на себя антилопу — фигуристка вместе с актером Макаром Запорожским представят номер на песню Владимира Высоцкого «Жираф».

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в образе антилопы. Фото: Максим ЛИ

Самая яркая и обсуждаемая пара проекта Даня Милохин и Евгения Медведева облачились в советскую форму пионеров — и прокатятся под хит всех детских лагерей отдыха «Зурбаган» Владимира Преснякова.

А вот Агата Муцениеце с Александром Энбертом разыграют сценку из военного периода под шлягер Елены Камбуровой «Дождик осенний».

Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото: Максим ЛИ

За судейским мостиком будут заседать бессменные Татьяна Тарасова (не без любимого шпица), Татьяна Навка и Максим Траньков, а еще приглашенные арбитры — певица Пелагея и актер Андрей Соколов.