Роман Вильфанд: Ночные температуры к 25 октября снизятся до нуля, пора менять летнюю резину на зимнюю

Фото: Иван МАКЕЕВ

Конец октября в центральной России — традиционное время ухудшения погоды. Сейчас оно совпало с объявленными по всей стране нерабочими днями и удлинившимися школьными каникулами. Каких погодных сюрпризов ждать жителям двух столиц?

Сайт KP.ru обратился за комментарием к научному руководителю Гидрометцентра России Роману Вильфанду:

- Роман Менделевич, предстоящие нерабочие дни, веденные по всей стране указом президента, на метеорологов не распространяются?

- Метеопрогноз должен поступать каждый день —потому у нас нет выходных. Статус Гидрометцентра таков — мы государственный научный центр. С другой стороны это гидрометеорологический научно-исследовательский центр РФ. Чем мы гордимся. Для научных сотрудников продумаем вариант работы на дистанционке, ведь ученый может решить свой вопрос когда и где угодно, хоть во время антракта балетного спектакля.

- Вам в ноябре предстоит...

-...Отчитываться и принимать планы на 2022-й. Есть понятие гидрометеорологическая безопасность. Мы ее и обеспечиваем. Страна огромная, ситуация сложная. Синоптики постоянно делают расчеты и анализ. Информация с метеоспутника обновляется каждый 10-15 минут, даже ночью. Это касается не только Гидрометцентра.

- Вы прогнозировали на днях скорое потепление...

- В четверг, как мы и прогнозировали, происходит потепление до 14 градусов и ветер отмечается до 10-12 метров в секунду. А осадки, которые прошли в среду, 20 октября— о них мы тоже своевременно предупредили дорожные службы. Надо было оценить, кому и как к ним надо особо готовится.

- А гололед?

- Не в Москве и не в ближайшие дни. Вообще, наиболее сложная ситуация будет возникать не в столичном регионе. Сейчас отмечаем потепление в Москве 21-22 октября, а затем не слишком резкое похолодание И давление сегодня-завтра будет низкое, и теплая погода - но ветреная. Понижение температуры произойдет в воскресенье. До 0 градусов ночью и до 5 градусов тепла днем.

- Осадки?

- Мокрого снега, как 20 октября, на ближайшие выходные не прогнозируем. Вообще, мы выпустили прогноз, что в этот уик-энд опасных явлений не прогнозируется — без снежного наката и гололеда.

- А где ожидается наиболее сложная ситуация?

- На северо-западе страны. Прежде всего, в Питере. Там сильные дожди. Осадки и в Архангельской области, там гололед и налипание мокрого снега на провода. В Калининградской области ожидаются сильные дожди и ветер, 24 метра в секунду в столице области и до 27 метров в секунду на побережье. Такой ветер сносит плохо укрепленные крыши.

- То есть питерцы и калининградцы могут на время москвичам позавидовать?

- Да, учитывая что с пятницы, 22 октября, в Москве начинает подрастать давление. Давление подрастет на 25 мм ртутного столба к понедельнику! А в понедельник- вторник в столице ожидается погода без осадков, лишь в среду ждем небольшой дождь. При том в понедельник-вторник ночные температуры околонулевые. При такой температуре, когда ночные температуры близки к отрицательным — автомобилистам уже точно пора менять летнюю резину на зимнюю.

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