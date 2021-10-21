В Барнауле торжественно открыли Старый мост через Обь

Фото: Антон Федотов

20 октября в Барнауле торжественно открыли движение по Старому мосту через Обь.

ИНТЕНСИВНОСТЬ – 20 ТЫСЯЧ МАШИН В СУТКИ

«Год от года увеличиваются объемы финансирования, прикладываются усилия всех уровней власти, всех задействованных структур, чтобы все дорожное хозяйство края постепенно приходило к нормативному состоянию. Говоря про наш коммунальный исторический мост, хотелось бы выразить признательность всем, кто занимался восстановлением этого важнейшего транспортного сооружения. Темпы усовершенствования дорожной системы региона растут: только в этом году более 5 миллиардов рублей вложено в дороги края, которые находятся в федеральной собственности», - отметил Виктор Томенко. Кроме этого, ежегодно увеличиваются объемы финансирования на дорожную отрасль края. Они направляются на приведение в нормативное состояние большой сети автомобильных дорог региона.

В рамках торжественной церемонии состоялся проезд дорожной техники по мосту через Обь. Движение автомобилей возобновится сегодня после 21 часа. Общественный транспорт через Старый мост будет запущен уже завтра. Напомним, что это один из двух маршрутов, соединяющих Барнаул с федеральной трассой Р-256 «Чуйский тракт». Интенсивность движения составляет около 20 тысяч автомобилей в сутки, через этот путь проходит 16 межмуниципальных маршрутов.

Мост через реку Обь протяженностью 1,3 км перешел в федеральную собственность и принят на баланс подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай» осенью 2018 года. По итогам диагностики моста сделано заключение об аварийном состоянии конструкций. Ремонт проводился на протяжении двух лет и является самым масштабным с момента его запуска в 1959 году. Работы на объекте были завершены раньше установленного срока. Общая стоимость проекта - более 1 миллиарда рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Дополнительно к ремонту моста федеральные дорожники выполнили благоустройство на правом берегу Оби: при подъезде к Барнаулу отремонтировали 11 километров дороги и установили 9 километров нового электроосвещения. Городские службы на левобережной части в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» провели ремонт улицы Парфенова.

«МЫСЛЕННО ПОБЛАГОДАРЯТ»

Губернатор края также в рамках мероприятия вручил государственные и краевые награды сотрудникам организаций, которые принимали участие в ремонте моста через Обь. Почетного звания «Заслуженный работник дорожной отрасли Алтайского края» удостоен Сергей Гончар, первый заместитель начальника федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства.

Фото: Антон Федотов

Заместитель начальника отдела - начальник подотдела дорожных сооружений организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» Федерального дорожного агентства» Ирина Атаманцева, заместитель директора по строительству Барнаульского дорожно-строительного управления №4 Денис Попрядухин и генеральный директор компании «Строй-Крафт» Александр Турчик награждены Почетной грамотой Правительства Алтайского края. Благодарностью Губернатора Алтайского края отмечен Анатолий Галютин, машинист автомобильного крана Барнаульского дорожно-строительного управления №4.

«Думаю, не только я, но и все, кто будет по мосту в ближайшее время проезжать, возвращаясь к привычным своим маршрутам, мысленно наших дорожников поблагодарят», - резюмировал глава региона.