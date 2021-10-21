Яблоко на обед – болезней нет!

Яблоки - неоценимый источник полезных веществ. Плоды содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов. Пектины, содержащиеся в яблоках в большом количестве, обеспечивают им низкий гликемический индекс. Роспотребнадзор советует, как получить из этих фруктов максимум пользы.

• При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается токсин патулин, который пагубно влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.

• Большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок и в мякоти под ней, поэтому эти фрукты полезно есть целиком. Учитывая, что витамин C разрушается при длительном хранении, измельчении или термической обработке плода, рекомендуется употреблять яблоки сырыми.

• Яблочные косточки богаты йодом, дефицит которого часто испытывают жители мегаполисов. Специфическое вещество, которое содержится в косточках яблок – ядовитый глюкозид амигдалин, также считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках этот витамин приносит пользу, при употреблении в больших количествах это яд.

• Людям с повышенным уровнем сахара в крови рекомендуется выбирать зеленые сорта. Яблоки красных и желтых сортов содержат гораздо больше сахара, и гликемический индекс у них выше.

• Яблоки осенних сортов могут храниться от семи месяцев до года. Оптимальная температура хранения – от -3°C до +5°C.

• При хранении яблоки выделяют этилен, вызывающий быстрое созревание и порчу хранящихся с ними фруктов и овощей. Поэтому хранить их рекомендуется отдельно.

Важно помнить, что поговорка: «Яблоко на обед – и всех болезней нет» актуальна не для всех. Есть болезни, при которых лучше не употреблять яблоки слишком часто. Например, у людей с колитами, язвами, гастритом грубая клетчатка из плодов может спровоцировать обострение. Ежедневное поступление в организм фруктовых кислот может привести к воспалительным процессам в желчном пузыре.