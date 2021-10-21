Мишустин поработал в Калининграде дизайнером и заступился за студенческий туризм

В четверг Михаил Мишустин первый раз в должности премьера посетил Калининград. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг Михаил Мишустин первый раз в должности премьера посетил Калининград. Премьер осмотрел одно из старейших предприятий региона - завод «Балткран». Его основали в 1945 году на базе трех немецких предприятий. На заводе производят самые большие в стране краны для терминалов морских и речных портов, железнодорожных терминалов, платформ по добыче нефти и атомных электростанций. Продукцию «Балткрана» покупают как в России, так и за рубежом.

Премьер прошелся по производственному цеху, осмотрел сборочно-сварочный участок и участок покраски . Мишустину также показали кабину крана с автоматизированным управлением. Все работы на кране производятся без оператора, его участие необходимо только при окончательной погрузке контейнера.

- Очень чистый светлый завод, - похвалил Мишустин, а потом добавил, - можно совет? Сделайте чуть-чуть повеселее здесь!

Премьер вспомнил, как в бытность главой Федеральной налоговой службы он с сотрудниками посещал новый центр обработки данных.

- Мы приехали, посмотрели все процессы, все-все-все было хорошо. Только серые унылые стены и непокрашенный бетон создавали очень грустное настроение замечательным сотрудникам с веселыми глазами, - рассказал Мишустин.

Стены там в итоге оживили, развесив рисунки детей сотрудников, рассказал премьер.

- При вашем перспективном, молодом губернаторе (Антоне Алиханове, - Ред.), который у нас самый активный, наверное, из руководителей субъектов, я вас попрошу: может, вы придумаете что-то? - обратился Мишустин к руководству и сотрудникам «Балткрана».

При этом премьер заметил, что это не поручение.

- Я делюсь с вами идеей. У вас чисто, светло и классно, но мой совет, может, придаст вам немножко хорошего настроения, а там и инноваций больше будет, - сказал Мишустин.

«Поработав» на заводе дизайнером Мишустин отправился в Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта. Это крупнейший образовательный центр в Северо-Западном округе. Университет стал одним из победителей конкурса Минобрнауки на создание кампусов мирового уровня.

- Это будет город в городе. Ребята должны сюда хотеть, должен быть высокий конкурс. Средства федерального бюджета в 2022 году у вас будут. Это уже вопрос решенный. Скажу честно, за вас болел Владимир Владимирович Путин. Когда мы подводили итоги, президент спросил: «А Калининград?», - рассказал Мишустин студентам во время посещения лабораторий вуза.

Премьер осмотрел одно из старейших предприятий региона - завод «Балткран». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Поговорили и о подготовке к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта, которое будет отмечаться в 2024 году.

- А Олимпиада по философии будет? - неожиданно поинтересовался Мишустин.

Присутствующие развели руками. Мишустин предложил такую олимпиаду провести и придать ей международный статус.

Во время беседы учащиеся поинтересовались у премьера, будет ли развиваться набравшая популярность программа студенческого туризма. Она позволяет студентам быть гидами, развивать туристические маршруты.

Мишустин рассказал, что в прошлом году в этой программе участвовало 20 вузов, самыми популярными направлениями были Калининград и Крым.

- Расширение программы будет. В следующем году уже 150 университетов присоединятся к такому туризму студенческому, но здесь очень важен момент, связанный с коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация должна быть в этом смысле контролируемой, - сказал Мишустин. - Но я считаю, что, справляясь с ситуацией, вакцинируясь, можно будет продолжать организовывать все мероприятия.

Тему борьбы с ковидом Мишустин продолжил на встрече тет-а-тет с Антоном Алихановым.

- Ситуация непростая, ряд предложений мы вчера, вы знаете, озвучили, которые будут в стране реализованы, в том числе и соответствующая пауза в виде выходных дней. Какая общая ситуация со здравоохранением, в частности, в Калининграде? - спросил Мишустин Алиханова.

- У нас сейчас 29 медицинских организаций задействовано, практически в каждом муниципалитете есть и не по одному медицинскому учреждению, где оказывается помощь для больных ковидом, 2 448 коек, 14,4% свободных, - доложил Алиханов.

По его словам, в регионе развернут 41 пункт вакцинации, восемь из них работают в круглосуточном режиме.

- Ввели ограничения уже две недели назад по QR-кодам, благодаря этому, в том числе, выросла практически в 10 раз вакцинация, то есть мы прививали где-то 600 человек в день, сейчас это уже 6 тысяч, а в некоторые дни даже больше, - рассказал Алиханов.

Он также попросил Мишустина помочь приобрести новое оборудование для областной больницы Калининграда. Премьер пообещал помочь.

- Еще раз хочу вас поблагодарить и пожелать вам удачи в это непростое время, в первую очередь, чтобы жители Калининграда делали прививки. Очень важно сохранить здоровье своих близких и свое собственное, - отметил Мишустин.