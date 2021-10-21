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Политика21 октября 2021 17:25

Сергей Цеков: Почему бы правдорубу Зеленскому не объявить Великие озера зоной международного морского права

Лидер незалежной пытается диктовать «мировую повестку»?
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
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Украинский президент ничего лучшего не придумал, как бросать заявления об Азовском море, которое многие годы являлось внутренним морем СССР

Украинский президент ничего лучшего не придумал, как бросать заявления об Азовском море, которое многие годы являлось внутренним морем СССР

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что приоритетной темой для мирового сообщества должно стать «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права», а также «восстановление безопасности международного судоходства в регионе». Об этом Зеленский заявил во время поездки в Черкассы.

В это же время прозвучала информация (в частности, в публикации авторитетного британского издания The Times) о том, что на Украину будут поставлены современные образцы вооружений из Британии. В частности, ракеты «земля-земля» и "воздух-земля". Минобороны королевства подтвердил такую сделку, а посол Киева на британских островах Пристайко заявил, что ожидаются поставки также и тральщиков, а на британских верфях собираются строить боевые корабли для Украины...

Kp.ru попросили прокомментировать заявления Зеленского и западных СМИ сенатора от Крыма в Совете федерации РФ Сергея Цекова.

- «Международные» заявления Владимира Зеленского связаны с визитом на Украину министра обороны США Ллойда Остина?

- В том числе. Остин, похоже, вдохновил президента Украины. Показав очередной пример, что высокопоставленные американцы на востоке Европы могут говорить все, что угодно. И Зеленский в том же ключе высказывается. Украинский президент ничего лучшего не придумал, как бросать заявления об Азовском море, которое многие годы являлось внутренним морем СССР. Ну а потом немало лет — внутренним морем Украины и России. И все действия, передвижения там регулировались нашими законами, нашими договорами. Ну а почему бы тогда украинскому лидеру не предложить ввести в пространство международного морского права, скажем, Великие озера, на границе США и Канады? Или, скажем, большие заливы вдоль американских границ? Зеленский же такой смелый человек, проводруб. Ну так пусть он свою правду и распространяет по миру.

- Азовское море, невзирая на его предложения, останется внутренним морем?

- Ну а каким другим оно может быть? Что бы там ни говорил великий международный политик современности господин Зеленский. Но, несмотря ни на какие его усилия, Азов быть внутренним морем не перестанет.

- Что касается поставок новых вооружений на Украину - мы что, можем как-то противодействовать такому процессу?

- Британцы продолжают подогревать обстановку, в том числе поставками своих вооружений. Если они могут спровоцировать усиление напряженности в адрес России — они этим пользуются. И поставки современных вооружений Киеву — это как раз их метод. Да, заявил об этом посол Пристайко. Но когда поступят реальные вооружения - мы посмотрим.

- Так каким может быть ответ от нас?

- Я не эксперт в оборонных вопросах, но я уверен, что наш президент, МИД и Минобороны достойно ответят на подобные действия со стороны Англии. Не случайно ведь пресс-секретарь главы нашего государства уже заявил по поводу возможного появления ракетных вооружений на территории Украины, что это - та красная черта, переход которой заставит Россию действовать. А как именно — это вопрос к верховному главнокомандующему. В любом случае, они очень пожалеют.

- Были сообщения, что британцы активно действуют в Николаеве, где должна появится их военно-морская база.

- База ВМФ в Николаеве и так существовала. Полагаю, ее можно переоборудовать под конкретные запросы. Ну и мы, думаю, найдем чем ответить.

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